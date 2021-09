To, že líči modelky, celebrity a dokonca prezidentku je pre ňu sen, z ktorého sa ešte stále neprebudila. Katarína Kmecová je síce vyštudovaná učiteľka prvého stupňa, no zo dňa na deň sa z nej stala celebritná vizážistka. Prezradila, aké má na ňu prezidentka požiadavky a to, či sa vie nalíčiť aj sama.

V rozhovore sa tiež dozviete:

- ktoré celebrity Katarína Kmecová líči,

- koľko jej trvá nalíčenie Zuzany Čaputovej,

- či sa vie prezidentka nalíčiť aj sama,

- ako sa líčia muži - politici,

- a aké líčenie je teraz trendy.

Ako ste sa dostali ku kariére vizážistky?

Robím to už vyše dvadsať rokov, no pôvodne som vyštudovaná učiteľka. Keďže som ale mala aprobáciu s výtvarnou výchovou, k farbičkám som mala blízko. Táto práca je môj splnený sen a vždy si to aj uvedomujem, keď ma čaká líčenie.

Líčite našu prezidentku. Koho ešte?

Jedná sa o veľmi pestrý okruh líčenia. Mojou hlavnou náplňou prace je líčenie modeliek a známych tvárí pre módne editoriály a titulky časopisov. Okrem toho ponúkam školy líčenia pre bežné ženy, no napríklad aj pre manažérky firiem, ktoré sa chcú naučiť líčiť sa aj na bežný deň a zistiť, čo im pristane či ako si na tvári zvýrazniť prednosti a zakryť nedostatky.

Ako ste sa prepracovali k líčeniu prominentiek?



Pre mňa je to stále neuveriteľné. V 98. roku sme sa presťahovali z východného Slovenska do Bratislavy, kde som sa zoznámila s fotografkou Annou Kovačičovou. Moja úplne prvá uverejnená práca bola fotografia Lindy Nyvltovej na titulke Evy. Bola som jednoducho v správnom čase na správnom mieste a so správnymi ľuďmi. Pre mňa to bol splnený sen, pretože tie časopisy som pred tým len listovala a zrazu som do toho sveta vhupla. Doteraz si hovorím, že sa musel udiať zázrak.

Pri ktorom type líčenia sa môžete najviac odviazať?

Kreatívne a výtvarne sa môžem prejaviť pre alternatívne časopisy alebo pre módne editoriály, kde tvorím make-up spoločne so stylistami, fotografmi a módnymi návrhármi. Pri biznis líčení alebo pri líčení neviest sa odviazať nemôžem, pretože musím splniť očakávania klientky alebo sa prispôsobiť protokolu.

Predpokladám, že pri političkách sú pravidlá najprísnejšie.

Áno, samozrejme. Musí to byť jemné a decentné a nie zbytočne vyzývavé.

