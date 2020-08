V júli v Tatrách zisťovali aktuálny stav kamzíkov a počítali tohtoročné prírastky. Správa TANAPu, Štátne lesy TANAPu a Tatrzanski Park Narodowy napočítali 972 jedincov kamzíka vrchovského tatranského. To však nie je všetko, aha, čo budú rátať teraz.

V počtoch malých aj veľkých kamzíkov majú už ochranári jasno. Z takmer tisícky týchto obyvateľov tatranských končiarov žije 329 na poľskej strane, 152 v Západných Tatrách a 491 vo Vysokých Tatrách.

Mláďatá ohrozuje hluk aj psy

Novonarodených mláďat narátali tento rok 159. Práve kvôli nim a tiež ochrane malých svišťov je nevyhnutné, aby turisti boli ohľaduplní a mláďatá, ktoré často pobehujú aj pri vyznačených chodníkoch, nevydesili. Mohli sa totiž pri úteku v panike zraniť.

Buďte k mláďatám kamzíkov ohľaduplní, sú veľmi zraniteľné. Zdroj: wikipedia

Ochranári pri sčítavaní kamzíkov museli viacerých dovolenkárov upozorňovať, aby si na území s najvyšším stupňom ochrany Tatranského národného parku držali psov na vôdzke a neboli príliš hluční.

Na najbližšie dni pripravil Tatranský a Pieninský národný park spočítanie turistov. Jeho výsledok ukáže, aká je aktuálna zaťaženosť jednotlivých lokalít.

Tu vás môžu spočítať, aj na bicykli

Okrem návštevníkov zrátajú aj psy a po prvý raz i cyklistov. Do terénu by mali zamestnanci Štátnych lesov vyraziť už vo štvrtok, rozhodujúce slovo však bude mať počasie.

O presnom priebehu sčítania rozhodne počasie. Na snímke je Tatranská Lomnica, 30. júla 2020. Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta

Monitorovať návštevnosť budú od 5.00 do 19.00 h na 39 miestach v 53 smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no i na vrcholoch Kriváňa a Rysov.

Do sčítacích hárkov zapíšu nielen počty turistov, ale vo vybraných lokalitách aj ich národnosť. Vlani v deň spočítania prešlo po značkovaných turistických chodníkoch 18 624 turistov.