Šokujúce odhalenia! Tridsaťsedemročná Mária si užívala život v Grécku: podviesť mala niekoľko hotelov, taxikára a dokonca aj slávneho gréckeho basketbalistu. Opletačky so zákonom mala predtým už aj na Slovensku. Navyše sa ukázalo, že pekný kvietok je aj jej najlepšia kamarátka Veronika – tá už sedí v base za drogy.

Blondínka Mária mala prísť do Grécka na jeseň 2020. Tu podľa tamojších médií žila nákladný život, na ktorý však nemala peniaze.

Prespávať mala v luxusných hoteloch bez toho, aby za pobyt platila. Tvrdila, že má bohatého britského manžela a do hotelov posielala falošné faktúry. V tamojšom v minimarkete si dokonca objednala tovar za 150 eur, tiež však nezaplatila. Spanilá jazda Márie sa skončila 4. decembra.

Objednala si taxík, no pri platení nastali problémy. Aj taxikára chcela oklamať, s tým, že mu poslala na mobil virtuálny doklad o zaplatení. Zalarmoval však políciu a tá podvodníčku odhalila. Zistili, že majú dočinenia so ženou, na ktorú je vydaný medzinárodný zatykač. Podľa gréckych novinárov mala Mária problémy so zákonom už na Slovensku.

Práve Slováci na ňu vydali európsky zatykač. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I stíha M. G. ako obvinenú za pokračovací zločin podvodu,“ potvrdila hovorkyňa Jana Šimunková s tým, že aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ z Humenného, ktorý Máriu pozná a tvrdí, že chodil s ňou na strednú školu. To, že blondínka pochádza z Bratislavy, nie je podľa neho pravda. Podľa informácií a fotografií, ktoré zaslal, bola navyše najlepšou kamoškou Márie Veronika Šumichrastová.

Tá je ako vyššia súdna úradníčka Okresného súdu (OS) Bratislava I známa z kauzy Parketár. Zapletená bola do rozsiahlej drogovej činnosti, ktorú odhalili ešte pred pár rokmi počas zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Veža. Dcéru bývalého vysokopostaveného prokurátora odsúdili za držanie a predaj kokaínu či marihuany na osemročný trest odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia.