Vlasy padajúce do očí či vyrastajúce šediny. Otázka, ako sa doma ostrihať a ešte aby to nebodaj ako tak vyzeralo, trápi snáď každého. V radoch našich politikov však aj teraz nachádzame dokonalé účesy ako od kaderníka. Kaderníčka s dvadsaťpäť ročnou praxou hodnotí, kto z nich sa musel dať ostrihať profesionálom.

Kaderníctva sú zatvorené už od 19. decembra, no z účesov politikov je podľa kaderníčky Lucie (44) zrejmé, že majú profesionálne ostrihané vlasy. „Najlepšie to vidno pri krátkych mužských strihoch a na prepracovaní strihu od zátylku k temenu hlavy. To sa dá dosiahnuť profesionálnym strojčekom na vlasy, no musí tam byť samozrejme aj zručnosť,“ tvrdí Lucia.

Takáto zručnosť podľa nej dá dosiahnuť až po troch rokoch praxe. „Niektoré zákazníčky sa so mnou radia ako ostrihať svojho muža. Jedna z nich ho dokonca strihá celú pandémiu. Zakaždým to vyzerá lepšie, no stále to nie je úplne ako od profesionála,“ vysvetľuje.

Len kaderník podľa nej totiž vie zvládnuť náročné prechody medzi krátkymi a dlhšími vlasmi. Pri nich využíva profesionálny strojček s pohyblivou hlavicou, ktorý postupne nastavuje na rôzne dĺžky. Pre laika bez praxe to môže byť veľký problém a tomu koho strihá môže dokonca vytvoriť plešinu.

Profesionálny strih podľa nej môžeme aj počas pandémie badať na Petrovi Pellegrinim, Róbertovi Ficovi, Borisovi Kollárovi, Ivanovi Korčokovi, ale aj Igorovi Matovičovi, ktorý sa vo Francúzsku chválil tým, že ho strihala dcéra Klárka.

„Áno, vo Francúzsku bolo vidieť, že má len zastrihnuté vlasy nad ušami, čo sa dá dosiahnuť aj doma. Keď podával demisiu, však už bolo jasné, že je ostrihaný strojčekom,“ dopĺňa kaderníčka.

Špecifický prípad je podľa nej aj Béla Bugár. „Bugár má už desať rokov ten istý účes a podobne je to aj cez pandémiu. Taký účes si vyžaduje strih každé tri týždne,“ dopĺňa Lucia.

Pri iných typoch účesov je podľa Lucie už náročnejšie odhadnúť, či sú alebo nie sú upravené profesionálom. „Richard Sulík sa strihá na jednu dĺžku, čo sa dá úplne jednoducho dosiahnuť aj doma,“ hodnotí Lucia.

Otázne sú podľa nej aj ženské účesy. „Veronika Remišová sa aj pred vstupom do vlády vždy vedela pekne upraviť. Tipujem, že aj teraz si robí účesy sama. Na Márii Kolíkovej je zase úplne viditeľné, kedy má profesionálny účes a kedy ho má zase absolútne neupravený,“ hovorí kaderníčka.

Upravená verzus neupravená Kolíková Zdroj: Jaroslav Novák/Martin Baumann

Lucia vníma, že už aj obyčajní ľudia potrebujú kadernícke služby. „Na kaderníkov, ale aj celkovo na služby je dosť veľký tlak. Ľudia chcú, aby som k nim chodila domov, no to si nedovolím,“ sťažuje sa a vzápätí dodáva, že najšťastnejšia bude, keď pandemické opatrenia konečne dovolia, aby sa kaderníctva otvorili. „Viem si predstaviť, že by som svoju prácu vykonávala aj za prísnych hygienických opatrení, a teda jeden zákazník na prevádzke, časté vetranie a detailná dezinfekcia po jeho odchode,“ dodáva.

