Hudobníčka Barbora Balúchová (33) Zdroj: Instagram

Mne sa s Julom Viršíkom bude vždy spájať Superstar, a to ako ma mal rád. Z môjho vystúpenia vždy vypichol to najelpšie. Bol človek, ktorý rozdával pozitívnu energiu a bol obrovským vzorom. Mali sme veľa spoločných zážitkov, no mnohé z nich sú nepublikovateľné, keďže si nás ako kapelu pozýval na festivaly a súkromné večierky. Ďakujem za veľmi veľa vecí a veľa krásnych slov. Chcem hlavne popriať úprimnú sústrasť jeho najbližším a dúfam, že tam zhora bude na nás dávať pozor. Bol to obrovský šok. Určite bude chýbať.

Moderátor Vilo Rozboril (54) Zdroj: tv joj

Jeho smrť ma veľmi zasiahla. Nielen preto, že bol odo mňa len o pár rokov starší. Je toho viac. Považoval som ho za suverénne najlepšieho rozhlasového spíkra 90-tych rokov. Až mám chuť napísať, že on svojou bezprostrednosťou a odľahčeným humorom “narysoval”, ako sa v komerčných rádiách moderovalo a moderuje dodnes. Ale tiež nielen to. Julo s nami niekoľko rokov spolupracoval na Siedmom nebi výberom hudby a hudobnou dramaturgiou a musím povedať, že bol skvelý. Rozbieham nový projekt: Dom snov. A niekde v zadnom mozgu som si už maľoval, že hudobnú dramaturgiu by mal opäť na starosti Julo. Už nie. Žiaľ.

Odpočívaj v pokoji, Julo Viršík...chlap čo to naozaj vedel.

Anna (68), kultúrna redaktorka, Banská Bystrica Zdroj: Archív

Jula Viršíka som zbožňovala. Teda, najprv jeho hlas. Keď začalo vysielať Rock FM Radio, čo už bude hádam aj 30 rokov dozadu, spôsobilo to hotový ošiaľ. Toľko dobrej hudby, skvelí moderátori. „Moji“ boli Julo Viršík a Jarka Hargašová. Keď Julo začal so „zavináč, bodka, sk“, myslela som si, že je to nejaký vtip. Zavináč! Až neskôr som pochopila. S obidvoma som sa potom viackrát stretla na festivale Rock FM Fest, ktorý sa konal v bystrickom Dome kultúry – asi od roku 1994, a bola to parádna akcia! Keď som Jula spoznala aj osobne, zbožňovala som ho ešte viac. Kamarátsky, zábavný, sympatický mladý muž. A ten jeho hlas! Ladím si ho v rádiu celé roky! Už teraz mi veľmi chýba.

Zuzana Jurčenková (41), podnikateľka, Prešov Zdroj: Archív

Každú nedeľu som počúvala hitparádu, ktorú moderoval. Jeho hlášku 'Háj, háj, počúvate twentyfajf' si budem pamätať ešte dlho.

