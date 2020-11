Jesenná Bratislava: Z tohto miesta ste ju ešte nevideli!

Najviditeľnejšou stavbou novej štvrte Mlynské nivy je budova Nivy Tower, z ktorej je unikátny pohľad na celú Bratislavu. So svojimi 125 metrami je momentálne najvyššou budovou v meste aj na celom Slovensku a verejnosť by sa do nej mala dostať už o pár mesiacov. Na samotnom vrchole bude totiž reštaurácia s jedinečným výhľadom na centrum, hrad, Slavín, Karpaty, Petržalku… Návštevníci sa môžu tešiť aj na výťahy, ktoré budú najrýchlejšie na Slovensku a jeden bude dokonca špeciálny pre cyklistov.