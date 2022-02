Každý už určite počul o dedinke Čičmany v Žilinskom okrese. Doposiaľ sme ju aj my poznali len z fotografií, ale akonáhle sme sem prišli, vedeli sme, že sme na mieste. Už pri vstupe nás vítajú tradičné domčeky s ich originálnym ornamentom, ktoré stoja jeden za druhým.

Aj napriek tomu, že je pracovný deň, premáva sa tu dosť veľa turistov, ktorí si všetko nadšene fotia. Asi však ide len o jednodňových návštevníkov, pretože väčšina miestnych penziónov je pozatváraná, alebo dýcha prázdnotou. V obci sa ich nachádza asi päť a v strede stoja miestne potraviny. Viac podnikateľov tu nenájdeme. Pred potravinami sme stretli partiu priateľov zo stredného Slovenska Lenku, Alenu a Miloša, ktorí sa sem prišli pozrieť a vychutnávali si horúcu čokoládu.

“Ja som tu druhýkrát, ale moji priatelia sú tu prvýkrát. Sme tu na výlete, na spestrenie tohto obdobia. Je nádherné počasie a veľmi sa nám tu páči. Včera som zachytila informácie o tom, že obec upadá. Vytvorili si aj transparentný účet, kde ľudia môžu dobrovoľne prispieť. Nečudujem sa, že majú problémy, lebo dedinka je troška od ruky a toho pôvodného obyvateľstva je tu málo,” povedala Lenka. O Čičmanoch počula aj rodinka Lada, Roman a Jaroslav, ktorá pochádza z obce neďaleko Prahy.

“Boli sme na dovolenke v Rajeckých tepliciach a teraz ideme domov. Cestou sme sa chceli pozrieť práve na Čičmany, aby sme nasali túto atmosféru. Keď ste už tu, nie je možné sa sem neísť pozrieť. Boli sme príjemne prekvapení už príjazdom, domčeky sú krásne zachované. Zaujímalo nás, či v nich obyvatelia žijú alebo nie. Zdá sa, že niektoré domčeky sú bez ľudí a to by sme radi preskúmali. Neviem, či sa nám to podarí,” povedali nám s úsmevom.

Majiteľ penziónu s reštauráciou v strede obce Branislav Sisik vysvetľuje, že turistov je stále viac a viac. "Ja som tu už 16 rokov, ale je to veľmi navštevovaná obec. Aj domáci chodia s deťmi. Financie pre obec treba získať, gro je z turistov, napríklad práve parkovným. Kapacít na ubytovanie nie je až tak veľa, ale myslím, že pokiaľ sa to bude zkomerčňovať a bude tu stále viac hotelov a penziónov, tak obec stratí svoj ráz a charakter, prečo sem tí ľudia stále chodia. Platím dosť poplatkov za ubytovanie a daň za penzión a sme aj nápomocní sponzorsky čo sa týka poskytnutia stravovania,” povedal Sisik.

