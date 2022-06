Kto by nemiloval Vysoké Tatry! A ešte o to viac, ak môžete bývať v najmodernejšom luxusnom wellness hoteli so super službami a relaxom. Práve taký je Horizont Resort **** v Starej Lesnej. Dvaja čitatelia denníka Plus JEDEN DEŇ majú šancu vychutnať si jeho služby. Stačí sa zapojiť do našej SMS súťaže.

Stará Lesná je ideálne miesto na dovolenku či prázdniny. Vďaka výhodnej polohe je významným tatranským turistickým centrom – veď z obce máte blízko ku všetkým vysokohorským krásam.

Luxusné ubytovanie, dokonalý wellness

Horizont Resort **** v Starej Lesnej vám k tomu zabezpečí nadštandardné ubytovacie, gastronomické a wellness služby.

Hotel ponúka ubytovanie v 61 izbách rôznych kategórii. Sú to izby Standard, Family Superior alebo Exclusive Suite a De Luxe apartmánoch - takže si môžete vybrať, čo vám najviac vyhovuje.

Ako to vyzerá v hoteli? Pozrite sa v galérii!

Ozajstnou lahôdkou je tunajší wellness a exkluzívna privátna zóna na streche hotela Vip Sky Lounge.

Mountain wellness centrum je vytvorené z jedinečného cédrového dreva. Ponúka klasické relaxačné masáže, ale aj thajské masážne centrum, kde sa o vás postarajú masérky priamo z Thajska.

Na svoje si prídu i gurmáni. V hotelovej kuchyni používajú kvalitné domáce suroviny, ktoré vyberajú čerstvé každý deň.

