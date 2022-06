Aby ste vyhrali, stačí sa zapojiť do SMS súťaže denníka Plus JEDEN DEŇ. Pre svojich čitateľov nachystal od 27. mája do 1. júla veľkú SMS súťaž o exkluzívne pobyty v známych slovenských kúpeľoch a hoteloch. Za jedinú SMS máte šancu užiť si pobyt v luxusnom zariadení a vo vyhľadávanom wellnesse. Dôležité je v SMS poslať HESLO DŇA, ktoré nájdete každý deň v denníku Plus JEDEN DEŇ.

O čo hráte

Každý týždeň na základe vašich SMS vyžrebujeme dvoch výhercov pobytového poukazu. Od piatka 10. júna hráte o pobyt v hotel Hills **** Stará Lesná pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou, vstupom do Nature Wellness centra, wifi pripojením a parkovaním. O pobyt hráte od 10. 6. do 16. 6. Výhercov zverejníme 18. júna.

Ste súťaživý typ?

Anketa Zapájate sa do súťaží? Áno, do každej, ku ktorej sa dostanem. Vždy verím, že vyhrám. 0% Áno, do mnohých, milujem to napätie pri čakaní, či som vyhral/a. 0% Ako kedy - musí ma tá súťaž zaujať. 0% Zriedka, neverím, že vyhrám práve ja. 0% Nezapájam sa, určite nevyhrám, tak načo? 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako hráte SMS súťaž

Pošlite SMS na číslo 6664 v tvare PLUSKA (medzera) HESLO DŇA (medzera), meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto.

Cena spätnej SMS je 1,20 € s DPH. Služba je dostupná v sieťach všetkých slovenských mobilných operátorov. Službu zabezpečuje A SMS, s. r. o. Vážený čitateľ, v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou News and Media Holding, a. s., dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej webstránke: www.newsandmedia.sk/gdpr

Čo vás čaká v hoteli HILLS? Čítajte na ďalšej strane