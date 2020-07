História zmrzlinárne na Hviezdoslavovom námestí siaha do roku 1954, odvtedy vyrába farebné kopčeky. Milovníci tu nájdu rôzne príchute od levandule, fíg a syru ricotta, cez francúzsky makarón až po slivkový sorbet.

V populárnom zmrzlinovom bare existuje viac ako 170 neustále sa meniacich odrôd zmrzliny, od tradičných príchutí, sorbetov a organických zmrzlín až po bezlepkové a bezlaktózové krémy.

Zmrzlináreň v centre mesta na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Rodinný podnik vedie už štvrtá generácia

Podľa syna majiteľa zmrzlinárne prišiel ich pradedo z bývalej Juhoslávie do Československa v roku 1954, kedy v Trnave otvoril prvú prevádzku. "Podnik prebral jeho syn, náš starý otec, a v roku 1968 opustili s rodinou Československo, aby sa vrátili naspäť do terajšieho Chorvátska, na Istriu do mesta Novigrad (Cittanova). Tu v roku 1969 otvoril cukráreň na prízemí vlastného domu, kde mu neskôr pomáhali traja synovia - naši otcovia a ich brat. V roku 1991, keď začala v Juhoslávii vojna, neboli dobré podmienky pre podnikanie, firma nezarábala, a preto sa dedo rozhodol, že so synmi odíde na Slovensko. Tretí syn ostal v Novigrade, kde prevádzka funguje dodnes. Dnes sme my už štvrtou generáciou, ktorá vedieť rodinný podnik," povedali nám na margo biznisu so zmrzlinou bratranci Šamil a Husko Čelikovci.

Že ich zmrzlina patrí medzi najlepšie na svete, môže byť prísadou, respektíve prísadami, ktoré pridávajú. "Tým, že pripravujeme zmrzlinu s mliekom, bez neho takzvané sorbety, vegánske alternatívy či zmrzlinu so stéviou, máme niekoľko druhov základov, ktoré používame, aby sme boli schopní dodať zákazníkovi zmrzlinu s čo najlepšou chuťou," prezradil nám Šamil a dodal, že tajný recept výroby zmrzliny sa posúva z generácie na generáciu a tak ho pozná len pár členov rodiny.

Viac ako 250 druhov zmrzliny

Kto sem zavíta, ten si naozaj príde na svoje. Vybrať si môže v súčasnosti až z okolo 250 druhov zmrzliny. "Sú zmrzliny, ktoré považujeme za základ a vo vitríne nemôžu chýbať. Ostatné zmrzliny po minutí sa vymieňame za nové príchute. V jednej chvíli si na oboch prevádzkach môže zákazník vybrať z približne 60 druhov. Všetky naše zmrzliny sú špeciálne pre ich chuť, ktorú inde nenájdete,"povedal ďalej Šamil s tým, že v bratislavskej zmrzlinárni si každý nájde tú svoju zmrzlinu. "U nás si príde na svoje naozaj každý - či mladší, ktorí radi vyskúšajú novinky, starší, ktorí obľubujú "klasiku", alebo ľudia intolerantní na rôzne suroviny," uzavrel príbeh 18-nastej najlepšej zmrzliny na svete.