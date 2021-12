Mohlo dôjsť k tragédii! Univerzitná nemocnica v Martine presťahovala gynekologicko-pôrodnícku kliniku do náhradných priestorov. Došlo totiž k preťaženiu konštrukcie kazetového podhľadu na jednej z izieb pôrodnice a jeho následnej deštrukcii. Nikto našťastie zranený nebol.

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) presťahovala gynekologicko-pôrodnícku kliniku do náhradných priestorov. Oddelenie gynekológie presunuli do nového chirurgického pavilónu a pôrodnícke oddelenie do priestorov otorinolaryngologickej kliniky.

"Hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová potvrdila, že omietka spadla v noci, keď tam spali dve matky s bábätkami. Omietka našťastie spadla mimo nich a nikomu sa nič nestalo," uviedla TV Markíza.

Podľa hovorkyne nemocnice Kataríny Kapustovej ide o dočasné riešenie v čase plánovanej opravy horúcovodu.

Doplnila, že para unikajúca z poškodeného horúcovodného potrubia prenikla stupačkovými rozvodmi do podhľadu na oddelení 6/2, kde spôsobila zvlhnutie a odpadnutie stropnej omietky.

"Došlo k preťaženiu konštrukcie kazetového podhľadu na jednej z izieb pôrodnice a k jeho následnej deštrukcii. Odpadnutý podhľad nespôsobil škody na zdraví, ale v záujme bezpečnosti pacientok sa nemocnica rozhodla celé oddelenie dočasne presťahovať do náhradných priestorov," vysvetlila pre TASR Kapustová.

"Napriek tomu, že do opráv pavilónov, objektov, komunikácií a inžinierskych vnútroareálových sietí UNM za posledné tri roky investovala zhruba 1,5 milióna eur, reálny stav jednotlivých budov nemocnice zodpovedá ich veku. Vedenie UNM verí, že situáciu definitívne vyrieši výstavba novej univerzitnej nemocnice, ktorú by mali postaviť v horizonte piatich rokov," dodala hovorkyňa UNM.

