Splaviť Amazonku na tradičnom kanoe bez motora a živiť sa výhradne tým, čo ponúka príroda? Ak sa vám to zdá nereálne, asi vás prekvapí, že práve o to sa pokúšajú dvaja Slováci! Cestovatelia Viktor Baláž (35) z Pezinka a Jakub Bezeg (29) z Košíc sa vybrali na svoje doteraz zrejme najväčšie dobrodružstvo. A aj keď o mnohých nástrahách vedeli už vopred, viaceré ich prekvapujú až teraz.

Reč je o jedovatých hadoch a pavúkoch či elektrických úhoroch. Desivé raje zase číhajú na plytčinách a ryby candiru lezú do pohlavných orgánov. V neposlednom rade sa treba obávať človeka. Na pirátov a pašerákov drog totiž naozaj nikto natrafiť nechce. Pokiaľ by sa teda na cestu nevybrali skúsení machri, ktorí si prešli už nejednou exotickou krajinou, mali by sa čoho obávať.

Našťastie Viktora a Jakuba baví život na hrane, ktorý momentálne prežívajú. Do Peru pricestovali len na začiatku júla, no už museli prekonať viacero patálií. Zatiaľ sa im s miestnymi úradmi nepodarilo vybaviť prechod z Peru do Brazílie cez rieku. Podľa Viktora im teda zostáva sa už len spoliehať na jeho pekné modré oči a šťastie, ktoré sa ho zatiaľ pri cestovaní drží.

Kto je Viktor Baláž? DJ, lodný kapitán, produkčný festivalov, vášnivý dobrodruh, zberateľ a vychutnávač dobrých rumov, bývalý huslista, občas nešikovný dronista a gurmán, čo nepovie nie na žiadnu svetovú špecialitu. Najzaujímavejšie krajiny ktoré navštívil boli: Nepál, Kambodža, Laos, Kolumbia, Kostarika, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belize, Mexiko, Indonézia, Filipíny, Panama, či zakaukazské krajiny Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko. Od rannej puberty sa riadi mottom: “Ži svoj život naplno každý deň!”.

Nechať to pre byrokracu by totiž bola veľká škoda. Dvaja Slováci sa môžu stať prvými, ktorí zdolajú Amazonku na pôvodnom indiánskom kanoe bez motora a podporného tímu. „Okrem toho trávime každú jednu noc v džungli. Takže žiadne hotely, hostely či spanie niekde u domácich,“ opísal Viktor.

Kto je Jakub Bezeg? Horolezec, potápač, freerider a skialpinista, ktorý rád skúma rastliny či živočíchy a ich správanie. Život rád vypĺňa aktivitami, ktoré sú často za hranicami životného komfortu. Voľné potápanie so žralokmi, prežitie v džungli či lozenie po ľadových horách sú pre Jakuba bežné činnosti na akýkoľvek deň v týždni. Navštívil krajiny ako Francúzska Polynézia, Seychely, Maledivy, Kuba, Peru a iné. Aktuálne napĺňa jeden zo svojich životných snov a cieľov, a to vyliezť na 82 najvyšších vrcholov v rámci Európy, ktoré máju výšku nad 4000 m.n.m. Zatiaľ sa mu ich podarilo zdolať 61.

V pláne ďalej bolo živiť sa len tým, čo nazbierajú alebo ulovia. „Čo to znamená v praxi? Čerstvé pirane či elektrické úhory, obrovské anakondy, pestrofarebný hmyz, no i šťava z tropickej liany sa nám stanú každodennou rutinou v našom jedálničku,“ napísal ešte pred cestou Viktor.

