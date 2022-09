V poslednom čase stále častejšie ľudia nachádzajú vo svojich záhradách líčidlo americké alebo líčidlo jedlé. Ide o invazívnu rastlinu, ktorá je na pozemkoch nechceným návštevníkom. Ak sa jej chcete zbaviť, musíte to urobiť naozaj dôkladne.

V našich záhradách sa objavujú dva druhy líčidla. "Prvé, americké, sa pestovalo pre bobule na prifarbovanie vína a cukroviniek, rastlina obsahuje však aj toxické látky (vyvoláva vracanie a spôsobuje hnačky), druhé je bez jedovatých látok a popri farbiarstve sa používa aj ako špenát (listy), špargľa (mladé výhonky) a liečivá rastlina ako antireumatikum, laxatívum, diuretikum, má účinky aj antibiotické, antivirotické a antimykotické, zistili sa účinky napr. aj proti HIV," vysvetlil nám profesor Alexandre Fehér z Ústavu environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre.

Rozdiel medzi oboma druhmi spoznáte podľa toho, že líčidlo americké má listy viac kopijovité a listovú stopku dlhú 15 až 40 mm.

Líčidlo jedlé má zasa listy široko vajcovité až elipsovité a stopky listov dlhé max. 15 mm. "Prvý druh pochádza z USA, druhý z Číny. Ani jeden z nich nie je uvedený v platnom zozname inváznych druhov rastlín podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ich budúce zaradenie je však veľmi pravdepodobné. Keďže sa správajú invázne, šíria sa v nových územiach a stávajú sa nepríjemnou a úspešnou burinou aj v ľudských sídlach," dodal odborník.

Ako sa však tejto rastliny nadobro zbaviť? Roland z Bratislavy sa o to pokúsil a výsledok jeho úsilia je neuveriteľný. Keďže treba rastlinu nielen vytrhať a povyťahovať zo zeme, pustil aj sa aj do jej koreňových systémov. To, čo vykopal, je dôkazom, že sa líčidlo dokáže poriadne zakoreniť a rozrásť sa po celom svojom okolí. Fotografie koreňov, ktoré vykopal, si pozrite v galérii.

POZOR: Pri dotyku s líčidlom môže rastlina spôsobiť zápal kože, preto pri manipulácii s líčidlom odborníci odporúčajú použiť ochranné rukavice. Ak je veľmi premnožené, rastliny môžu byť oslabené aj kosením, čo sa vykonáva minimálne dvakrát ročne, alebo ešte častejšie.

