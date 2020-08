Učitelia a rodičia sú v pozore! Konzílium odborníkov vyhlásilo, že žiaci a študenti si síce od 2. septembra sadnú do lavíc, ale minimálne prvé dva týždne budú musieť školáci nosiť rúška. Netýka sa to len žiakov prvého stupňa.

Na vyhlásenie okamžite zareagovali rodičia aj pedagógovia.

Silvia Richterová (47), učiteľka na prvom stupni Základnej školy s MŠ v Jarovciach považuje za správne, aby deti na prvom stupni nemali rúška pri vyučovaní, len vo verejných priestoroch. „Nie som nadšená nosením rúšok, v dusne to bude pre všetkých veľmi nepríjemné. Ako učiteľka by som najradšej nemala na ústach nič, aby mi deti rozumeli a videli moju gestikuláciu, ktorá je pri vyučovaní dôležitá, ale chápem, že opatrenia sú potrebné a prispôsobím sa,“ vraví Silvia.

Všetci chceme byť zdraví

„Myslím si, že vymyslieť ideálny návod na fungovanie v školách počas hrozby ochorenia nie je jednoduché,“ hovorí riaditeľka bratislavskej Základnej školy Ostredková Erika Drgoňová.

„Určite by sme sa chceli všetci vrátiť do škôl a byť zdravi. Preto sa pokúsime postupovať podla pokynov ministra a prax ukáže, či a do akej miery sa nám to podarí,“ dodáva s tým, že ak dokážeme robiť minimálne preventívne opatrenia, tak ich urobme.

Cez rúško nevidno mimiku

Slávka Nagyová (51), vedúca školského klubu v Bratislave v ZŠ na Nevädzovej ulici je proti noseniu rúšok. „V triedach bude horúco, deti budú z toho nervózne a ak bude mať rúško aj učiteľ, neuvidia jeho mimiku, čo je problém. Som jednoznačne za to, aby minimálne učitelia nosili priesvitné štíty ako tlmočníci do posunkovej reči,“ hovorí Slávka.

Eva (37), mamička tretiačky Ivetky tento premiérov návrh víta: „Vieme, že niektorí rodičia nepovedia pravdu, že boli na rizikovom mieste, len aby dieťa nezostalo doma a potom bezohľadne ohrozia iné deti,“ hovorí s tým, že dva týždne to každý vydrží a ona bude spokojnejšia, keď bude vedieť, že jej dcérka je aspoň takto chránená.

Pani učiteľka s deťmi v Základnej škole s materskou školou v obci Vlčkovce v okrese Trnava v projekte Letná škola. Zatiaľ s rúškom iba pani učiteľka. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

„Očakávala som to, pretože pozitívnych prípadov pribúda. Myslím si, že každý má trošku obavy. Rúška považujem za správne, chrániť sa musíme. V našej škole určite budeme merať aj teplotu, pripravenú sú aj dezinfekčné prostriedky. Uvidíme však čo bude o dva týždne, dovtedy môže byť všetko iné. Situácia sa mení každý deň,“vraví Marta Bytrická, riaditeľka školy na Hradnej Ulici v Nových Zámkoch.

„Na jednej strane treba sa chrániť, no na druhej si neviem predstaviť, že by mali byť deti sedem hodín v rúšku. Pre dospelého je to náročné, nieto pre dieťa,“ uzatvára Ivana Palková, riaditeľka Základnej školy v Medzanoch.

Ohrozené deti

„Viem, že to nebude úplne príjemné, ale je to mimoriadne dôležité opatrenie. Zďaleka sa totiž nepotvrdila teória, že deti COVID-19 neprenášajú,“ vysvetlil predseda vlády svoj návrh.

Dočasné nosenie rúšok v triede by malo byť podľa neho preventívnym opatrením pre prípad, ak rodičia nebudú zodpovední a zataja, že boli v rizikovej krajine a ohrozia ostatné deti v škole.

Žiaci základných škôl počas detskej univerzity Univerzita bez hraníc 2020 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach- všetci s rúškami. Zdroj: TASR/František Iván