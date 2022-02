Hovorí sa, že oči sú bránou do duše. Týmto heslom sa riadi aj jasnovidka Laura. Stačí jej pohľad do očí, nič viac. Karty sa podľa nej môže naučiť používať prakticky ktokoľvek, ale pochopiť podstatu človeka “iba” z jeho očí, nie.

Prichádzame na dohodnuté miesto a vo dverách nás víta sympatická, už na prvý pohľad niečím iná, jasnovidka Laura.

Vojdeme do tmavej miestnosti, kde si hneď všimneme zaujímavý nábytok a naozaj veľké množstvá rozličných dekorácií pri ktorých nevieme, kam sa dívať skôr. V pozadí počuť príjemnú, upokojujúcu hudbu, no zaujmú nás aj domáce zvieratá majiteľky, z ktorých jedným je aj malá opička.

Laura nás posadí do kresla a sadne si oproti. Vie, že sme prišli kvôli rozhovoru, ale pravdupovediac, rozprávame sa aj o iných, súkromných záležitostiach. Hovorím jej čo ma trápi, v tichosti počúva, zatvorí oči a v niektorých momentoch môžete mať pocit, že nie je duchom “prítomná”.

Ona sa však údajne dostáva do iných dimenzií, ktoré my, bežní ľudia, asi nikdy nepochopíme. Následne nám niečo povie svojím jemným hlasom, no so silným ruským prízvukom a úplne nás odrovná. Všetko presne sedí. Ako je to možné?

Anketa Navštívili ste aj vy niekedy jasnovidku? áno 0% nie 100% ešte nie, ale mám to v pláne 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Proti vôli človeka netreba robiť nič

Po hodinovom sedení, počas ktorého nás presvedčila, že je skutočne dobrá v tom, čo robí, sa dostávame k rozhovoru. "Schopnosť veštiť budúcnosť mám v sebe po otcovej línii. V našej rodine sa venovali mágii, starí rodičia mali videnia, ktoré sa napĺňali. Okrem tejto mojej danosti sa mi však po havárii, kedy som ležala v klinickej smrti, otvoril duchovný svet. Až vtedy som dokonale pochopila zmysel slova „duša“,” začína svoje rozprávanie Laura. Na otázku, čo môžeme chápať pod pojmom jadnovidectvo odpovedá, že ide o schopnosť prijímať informácie o druhom vo väčšej miere ako iní ľudia a tiež zvýšenú senzibilitu.

“Máš skrátka rôzne videnia a vidíš úplne iné veci. Neviem to presne vysvetliť. Z ľudí, ktorých stretávam alebo ktorí ku mne prichádzajú, cítim energiu a každý má iné vibrácie. Ale tých, ktorí vyžarujú niečo špeciálne, tých je málo. A práve takíto ľudia ťahajú svet dopredu,” približuje Laura. Podľa jej slov to, že naše oko niečo nevidí, neznamená, že to neexistuje. Naopak, sama vníma prítomnosť aj zosnulých ľudí, ktorí nás, alebo lepšie povedané ich energia, bežne sprevádza.

Čo ľudí trápi najviac, si prečítajte na ďalšej strane: