Vďaka zákazníkom diskontu sa doteraz v Tatrách podarilo vysadiť viac ako 1 600 000 nových stromčekov!

Vedeli ste, že jeden hektár dospelého lesa dokáže ročne vyprodukovať taký objem kyslíka, ako spotrebuje približne 130 ľudí? Lidl les sa rozprestiera na ploche 640 hektárov, čo znamená dostatok kyslíka pre veľké slovenské mesto. Podľa posledného sčítania obyvateľov ide približne o Prešov. Mimochodom, rozloha Lidla lesa je viac než tridsaťnásobkom Veľkého Hincovho plesa.

„O zelené projekty sa zaujíma čoraz viac ľudí. Svedčí o tom aj fakt, že zamestnanci súkromných spoločností radi trávia čas v prírode a vo veľkom sa zapájajú do výsadby stromov aj v spolupráci so štátnym podnikom LESY SR. Sme nesmierne radi, že ľudia nielen rozprávajú, ale sa aj aktívne zapájajú do zveľaďovania prírodných hodnôt, ku ktorým patrí aj tvorba nového lesa,“ zdôraznil poverený generálny riaditeľ LESOV SR, š.p., Matej Vigoda

Vo štvrtok 12. mája sa v Nízkych Tatrách sadilo ostošesť. Po dvoch rokoch pandémiou covidu vynútenej prestávky sa totiž dobrovoľníci spomedzi zamestnancov Lidla opäť vrátili na tatranské svahy a priložili ruku k dielu. Za jediné dopoludnie sa im podarilo prekonať vlastný slovenský rekord a vysadiť 9000 stromčekov.

„Tatry sú pre všetkých Slovákov srdcovou záležitosťou. Svedčí o tom aj dlhodobá obľúbenosť projektu Voda pre stromy. Potvrdzuje to vysoký záujem našich zákazníkov a tiež zamestnancov, ktorí sa vždy veľmi tešia na výsadbu. Som nesmierne rád, že sme sa po dvoch rokoch mohli vrátiť do Tatier a ďakujem každému, vďaka komu sú oddnes o čosi zelenšie,“ povedal Róbert Flachbart, konateľ Lidl Slovenská republika.

Okrem výsadby stromov sa lesom dá pomáhať aj zodpovedným používaním zdrojov. Drevo, kartón a papier, ktoré Lidl používa sú recyklovateľné a disponujú udržateľnými certifikáciami. Obchodný reťazec zároveň postupne obmedzuje množstvo papiera, ktoré spotrebúva. Prvým krokom bola úprava formátu letáku, potom došlo k zmene hrúbky papiera a napokon sa Lidl rozhodol pre radikálny krok – úplne prestal do domácností doručovať pravidelný týždňový leták. Výsledkom je úspora 4100 ton papiera ročne. To však nie je všetko, Lidl pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré predstaví už čoskoro.

