Korona obmedzila podnikanie, viaceré firmy sa položili. Michala a Sisu to však neodradilo! Napriek súčasnej ťažkej situácii sa práve teraz pustili do podnikania. V Bratislave, neďaleko Blumentalu, otvorili barber shop. Tvrdia, že korona je iba jednou z prekážok na ceste k ich cieľu.

Michal navštevoval barber shopy od chvíle, kedy na Slovensku vznikli. „A začal som vnímať, že kvantita ovplyvňuje kvalitu a od mnohých zaužívaných zvykov časom prevádzky upustili. Preto som sa začal pohrávať s myšlienkou prinavrátiť miestu pre mužov pôvodnú exkluzívnu atmosféru. Vytvoriť úžasné miesto, kde sa z mužov stávajú praví gentlemani,“vysvetľoval Michal.

Našťastie nebol na to sám, podporila ho priateľka Sisa. A napriek ťažkej pandemickej situácii od začiatku verili, že sa to môže podariť. „Nechceli sme klasické holičstvo. Snažili sme sa vytvoriť miesto, kde bude barber osobný poradca, blízky priateľ a hlavne umelec, ktorý vďaka dokonalej starostlivosti vytvorí z každého muža výnimočnú osobnosť. A je to doplnené príjemným relaxom pri chutnej káve alebo pri poháriku kvalitnej whisky,“ hovorí Michal.

Nebolo to ľahké. Veľa časi si vyžiadali všetky potrebné vybavovačky. „To bolo namáhavé, ale ešte horšie bolo nájsť robotníkov na prestavbu priestorov,“ vysvetľuje Michal. „Pre koronu nám odpadávali dohodnutí ľudia, zrazu zostali v karanténe alebo mali pozitívne testy. Niektorí sa báli prísť, nechceli riskovať nákazu,“ vymenúva Michal najväčšie problémy.

Samozrejme, riešili aj financie. Veď začali podnikať v čase, keď mnohí živnostníci a majitelia firiem majú problémy, niektorí to vzdali alebo zápasia o existenciu. „Boli sme však odhodlaní ísť do toho a robiť to naplno. Sme cieľavedomí, chceme sa presadiť a rozbehnúť rodinný podnik, takže situáciu s koronou vnímame len ako jednu prekážku z mnohých na ceste za úspechom,“ tvrdia Michal a Sisa.

Priznávajú však, že nad tým uvažovali a šetrili peniaze. I tak si museli zobrať úver niekoľko tisíc eur. Veď iba jedno holičské kreslo stojí minimálne 500 eur! Aj keď nechcú presne špecifikovať náklady, sú radi, že obaja majú aj iné zamestnanie, a teda i príjem.

Barber nie je iba holič

Svoj sen si splnili a 4. novembra, po zdĺhavej a náročnej rekonštrukcii a nekonečných úradných vybavovačkách, otvorili barber shop blízko bratislavského Blumentálu. „S priateľkou máme iné zamestnania, takže pre náš podnik sme hľadali ľudí. Top prioritou bol výber barbera, pre ktorého muselo byť povolanie poslaním, nielen bežnou prácou,“ objasňuje Michal.

Ako barbera si vybrali Vlada, ktorý doteraz pôsobil v Prahe, kde sa aj vyučil. Tvrdí, že barber sa zdokonaľuje a učí celý život, a práve preto si vybral toto povolanie. "Barber pre mňa nie je iba synonymom holiča. Je to v prvom rade psychológ, poradca a v najlepšom prípade aj priateľ," hovorí Vlado.

Barber Vlado tvrdí, že v remesle sa treba zdokonaľovať celý život. Zdroj: Alexandra Rymšinová

Ak je zákazník spokojný, podnik môže fungovať

Paradoxne začali podnikať v pandemickom čase, keď mnohí živnostníci a majitelia firiem majú problémy, niektorí to vzdali alebo zápasia o existenciu. Michala so Sisou to však neodradilo. „Obaja sme boli odhodlaní ísť do toho a robiť to naplno. Sme cieľavedomí, takže aktuálnu situáciu s koronou vnímame len ako jednu prekážku z mnohých na ceste za úspechom,“ tvrdí Michal.

Priznáva však, že nad tým poriadne uvažovali a šetrili peniaze. „Doba nie je ľahká v žiadnom segmente, avšak veríme, že ak je zákazník spokojný, kvalitné služby dokážu fungovať,“ myslí si mladá podnikateľská dvojica.

Rodinný podnik je top

Aj keď ostali vo svojich pôvodných zamestnaniach, barber shop je pre nich srdcovka. Chcú vybudovať rodinný podnik s jedinečnou atmosférou, s dôrazom na štýl a poctivú klasiku. „Vyznávame myšlienku, že barbershop je miesto, kde muži môžu byt mužmi,“prezrádzajú životní a pracovní partneri.

Barber shop otvorili pri bratislavskom Blumentále. „Práve tam sa roky nachádzajú podobné rodinné podniky. Spolu s prostredím vytvárajú veľmi peknú atmosféru, podobnú starým sicílskym uličkám,“hovoria Michal so Sisou.

Okolie bratislavského Blumentalu považuje Michal so Sisou za ideálne miesto na rodinný podnik. Zdroj: MICHAL SMRCOK

Treba si zvyknúť na nepohodu, ale máte voľnosť

Páči sa im aj to, že ich podnik navštevujú rôzni zaujímaví ľudia s ešte zaujímavejšími životnými príbehmi: od robotníkov, hudobníkov, architektov, kuchárov až po biznismanov. Preto o tom, že by pri problémoch podnikanie položili, ani neuvažujú. „Aby sme s tým prestali, to by museli chlapom prestať rásť vlasy alebo fúzy,“ smejú sa.

A čo by teda odkázali všetkým, ktorí by aj podnikali, ale nevedia sa k tomu odhodlať? „Podnikanie nesie so sebou určité riziká a nie je pre každého. Treba prekročiť určitú pomyselnú hranicu komfortu a zvyknúť si aj na nepohodu. Na druhej strane pri podnikaní máte voľnosť na realizáciu snov a plánov,“ ubezpečuje všetkých Michal.