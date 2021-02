„Mám rakovinu, čo už... Ale moje spolubojovníčky sa sťažujú, že im vkuse odsúvajú kontroly, preobjednávajú vyšetrenia, komplikujú dostupnosť k sociálnym službám. Napriek tomu, že mám v sebe ťažké chemické koktejly, som ožiarená ako vianočný stromček a mám dopichané žily, stojím vonku medzi vami po tom, čo mi paličkou vŕtajú nos a čakám na papierik, ktorý mi dá aspoň dáku slobodu,“ napísla na sociálnej sieti Ingrid Saturyová (48) zo Šamorína na sociálnej sieti s tým že nám kvôli tomuto všetkému hrozí pandémia omnoho horšia, ako máme teraz. Pandémia rakoviny v dôsledku zanedbanej starostlivosti a kontroly.

Ide o životy

„Áno, deje sa to, mnohým pacientom naozaj pre nedostatok kapacít odkladajú kontroly či vyšetrenia, vieme o tom,“ hovorí šéfka aliancie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková a dodáva, že situácia s pandémiou je vážna, ale rovnako vážna je aj situácia onkologických pacientov. Ich potreby je nevyhnutné naplniť. „Ide rovnako o životy a my, pacienti aj lekári chápeme, rešpektujeme a čakáme aký systém určí vedenie rezortu a poskytovatelia, aby sa nezanedbala zdravotná starostlivosť o onkologických pacientov a tiež prevencia pre tých, ktorí o svojich často ľahko odstrániteľných nádoroch ešte nevedia,“ hovorí Španková s tým, že treba vysloviť vďaku všetkým onkologickým pracoviskám, že i v týchto ťažkých časoch zodpovedne a obetavo liečia svojich pacientov.

S problémami sa aliancii hlásia pacienti s nádormi, ktoré sa len teraz prejavili, aj takí, ktorí sú v sledovaní po liečbe a aj takí, ktorí nedostali inovatívne lieky, lebo ich poisťovne neuhrádzajú.

Ministerstvo zdravotníctva na našu otázku odpovedalo, že robí všetko pre to, aby na Slovensku bola zabezpečená zdravotná starostlivosť pre pacientov so všetkými diagnózami vrátane onkologických pacientov. „Pacient aj dnes má zabezpečené všetky dôležité vyšetrenia, v praxi funguje aj tzv. telemedicína, pacient vie konzultovať zdravotný stav aj telefonicky. Všetky potrebné zákroky, ktoré pacient potrebuje a mali by vplyv na zhoršenie jeho zdravotného stavu, sú realizované. Ministerstvo zdravotníctva situáciu na dennej báze sleduje, monitoruje a v prípade potreby koordinuje, prípadne priamo vstupuje do procesu v prospech pacienta, ak si to situácia vyžaduje,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Desivý miniprieskum

„Prečo nikto nehovorí o štatistike rakoviny?!“ pýta sa Ingrid, ktorá si urobila cez sociálnu sieť malý prieskum, koľko ľudí v jej bydlisku počas pandémie koronavírusu ochorelo na rakovinu. Prihlásilo sa jej 256 ľudí! Pritom Šamorín má niečo vyše 13-trisíc obyvateľov.

Podľa Ligy proti rakovine na Slovensku pribúda každoročne vyše 30 000 ľudí s rakovinou.

„Koľkým zomreli na následky choroby príbuzní, priatelia? Je nás viac, ako zomretých na koronu? A koľkí si nesieme náledky na roky či celý život?“ pýta sa Inka, ktorá dnes bojuje s rakovinou už druhý raz.

Pred deviatimi rokmi, to ešte bývala na Liptove, jej amputovali prvý prsník, keď rok predtým potratila očakávané dieťatko a aj jej išlo o život. Mala vtedy už dve dcérky, 15- a 18-ročnú. Počas onkologickej liečby tá staršia musela prebrať celú domácnosť a starať sa aj o mamu...

