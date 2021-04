Do farmaceutického podniku Imuna Šarišské Michaľany (okres Sabinov), kde skladujú ruskú očkovaciu látku Sputnik V, si prišli po vakcínu ešte v pondelok dva maďarské kamióny. Odmietli im ju vydať, lebo firma nemá na to pokyn od kompetentných. Kto ich tam poslal?

Ešte v pondelok prišli pred areál Imuny v Šarišských Michaľanoch dva maďarské kamióny a dožadovali sa naloženia všetkých 37 paliet vakcíny Sputnik V. Tá je od jej prívozu na Slovensku v celkovom množstve 200-tisíc dávok uložená v mrazničke v Imune spolu s ďalšími očkovacími látkami a každý večer ju tam chodí strážiť zmiešaná policajná hliadka zložená z policajta a vojaka. "My sme im ju, samozrejme, odmietli vydať. Povedali sme im, že vakcína Sputnik, za ktorú máme zodpovednosť a je majetkom štátu, musí prejsť riadnym odovzdávacím konaním, keby ju mali odtiaľ odviezť,"vravel rozhorčene generálny riaditeľ podniku Juraj Kamarás, že preprava vakcín má prísne pravidlá. Navyše, v tomto prípade ide o liek, ktorý je mimoriadne citlivý.

Maďarským vodičov, ktorí od pondelka nocujú v kamiónoch poskytli v Imune zázemie: "Vtiahli sme ich do fabriky, aby ich novinári nevideli a nerobili paniku."

Maďarské kamióny od pondelka parkujú v areáli podniku Imuna Šarišské Michaľany. Prišli si po celú zásielku 37 paliet vakcín Sputnik V, riaditeľ farmaceutickej firmy im ju odmieta vydať, lebo na to nedostal od kompetentných vrcholných predstaviteľov štátu pokyn. Zdroj: Ingrid Timková

Kamarás osobne považuje za nemorálne, aby sa vakcína odvážala späť výrobcovi alebo niekam inam. "Bola pretestovaná, je v poriadku a mala by sa začať používať čím skôr, lebo umierajú ľudia, ktorí na ňu čakajú. Je zbytočné robiť ďalšie testovania," nekládol si servítku pred ústa. Iba pripomíname, že expremiér Igor Matovič uviedol, že Rusi žiadajú vrátenie Sputnika z dôvodu, že ho dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testovať v necertifikovanom laboratóriu (čo sa po preštudovaní kúpnej zmluvy prezidentkou Zuzanou Čaputovou ukázalo ako nepravdivá informácia) a dohodol opätovné testovanie vakcíny v maďarskom OMCL laboratóriu, ktoré patrí do Európskej siete oficiálnych laboratórií pre kontrolu liečiv.

Ministerstvu zdravotníctva SR oznámili, že do Š. Michalian prišli kamióny, ktoré nenaložili. Od kamionistov sa dozvedeli, že oni sú z prepravnej spoločnosti a do Imuny ich poslala firma z Budapešti, kde mali byť uskladnené.

Do Maďarska poslali z Imuny iba 46 ampuliek, ktoré si vyžiadali kvôli testovaniu. Či ide o dostatočné množstvo, je otázne. Totiž, iba v Imune na jeden zo 14 predpísaných testov použili 28 dávok. Kamarás netuší, aké testy a koľko ich majú robiť v maďarskom laboratóriu. "Aj my na to máme okrúhle razítka, čo bolo spochybnené, aj biomedicínske laboratóriá SAV majú. OCML laboratóriá majú ešte okrúhlejšie. Kontrolujú naše výsledky. No pri neregistrovanom lieku, akým je aj Sputnik, môžeme robiť všetky laboratóriá iba informovatívne merania. Ani OCML nemôže vydať certifikát na neregistrovanú vakcínu," dodal.

Zdôraznil, že pri odovzdávaní vakcíny budú mimoriadne dôslední: "Predsalen ide o 1,7-miliónov eur. Budeme to odovzdávať iba na dohodnutej parite s riadnym odovzdávacím konaním, pri kontrole teplotného režimu, kontrole počtu, kvality."

Podľa Kamarása ľudia, ktorí čakajú na Sputnik V sú ohrození možnou nákazou koronavírusom a preto je presvedčený, že politické boje by v tejto téme mali ísť bokom. "Myslím si, že vyjadrenie pani Baťovej bolo nešťastné. Chápem, že ruská strana a aj vicepremiér Matovič jej to zazlievajú. Keby som bol na jej mieste, tak by som sa ospravedlnil. Aj keď ten dokument nebol určený pre širokú verejnosť ale pre odborníkov, takže sa dá pochopiť, prečo to tak napísala," dodal s tým, že všetky vakcíny Sputnik sú rovnaké, rozdielna je iba ich forma. Napríklad prevedení, registrácii pod inými číslami, v balení, vo forme - v ampulke, viale, tabletke alebo počte dávok či spôsobe skladovania, v rôzne podobe - tekutá, lyofilizovaná. Môže mať množstvo prevedení.. Z laického pohľadu sú totiž podľa neho všetky vakcíny Sputnik totožné. No z odborného pohľadu regulátora zo štátnej inštitúcie sú rozdielne: "Niektoré veci, ktoré sa z laického pohľadu zdajú nepodstatné, sú z úradného pohľadu podstatné. Ale myslím si, že právom boli ruská strana aj vicepremiér urazení." Práve nesprávne pochopenie širokej laickej verejnosti sú za humbukom, ktorý sa okolo Sputnika rozvíril.

Ak by sa povolilo očkovanie Sputnikom, v Imune sú pripravení na jeho distribúciu. Dokonca by mohli očkovať aj u nich, keďže sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, no nemajú na to dostatočné kapacity. V podniku pracujú iba traja humánni lekári, v prípade potreby by museli personál zabezpečiť. "Ale pre všetky vakcinačné centrá máme nakúpené zvalidované chladiace zariadenia. Potrebujeme iba pokyn a sme schopní ju zaviesť kam treba." Podľa neho ruskej vakcíne končí expirácia v júli a v auguste a preto by bolo potrebné sa v tomto smere poponáhľať. Zatiaľ v tomto smere pokyny nemajú. "Som presvedčený, že tá vakcína je v poriadku. Testovali ju aj kolegovia zo SAV, v ich laboratóriu v areáli nášho podniku a povedali, že je to dobré," skonštatoval.

Rusi pred niekoľkými týždňami prišli skontrolovať, ako je zabezpečené narábanie s vakcínou, jej chladenie a spôsob merania teploty v chladničke, kde je uskladnená. Zisťovali, či je zabezpečený náhradný spôsob mrazenia generátormi, ak by bola prerušená dodávka elektrickej energie. Dokonca sa pri tom robí aj skúška, ako firma postupuje pri výpadku elektriny, komu príde esemeska o výpadku, ako pri tom postupuje a ako je zabezpečené zvolávanie zamestnancov do práce.

Myslí sa aj na to, či je pri zlyhaní generátorov určený postup prevozu vakcíny do iných chladiacich boxov a ako sú tie zaistené proti výpadku elektriky. Pretože po rozmrazení vakcíny sa opätovne zamraziť nemôže. Všetko toto skontrolovali nielen zástupcovia výrobcu z Ruska, ale aj kontrolóri zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Pre pracovní kov Imuny je to úplne bežná záležitosť.

„My tieto veci bežne robíme, pretože aj iné lieky podliehajú tomuto režimu. Dokonca aj skladovanie pri mínus 80 stupňoch Celzia je pre nás bežná záležitosť,” povedal vtedy riaditeľ Imuny Juraj Kamarás. Kontrola napokon dopadla v poriadku a zápis Rusi spísali bez výhrad.

