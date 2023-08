Štvorročný boj nateraz vyhráva mesto. V Košiciach začali tento týždeň odstraňovať informačné tabule, ako aj neoprávnene osadené dopravné značky.

Prvou mestskou časťou sa stalo Sídlisko Ťahanovce. „Mesto ako správca miestnych ciest v spomínanej mestskej časti ešte začiatkom júla 2023 vyzvalo dve súkromné spoločnosti, aby najneskôr do 10 pracovných dní odstránili všetky prekážky cestnej premávky, ktoré umiestnili na pozemných komunikáciách na pozemkoch evidovaných vo svojom vlastníctve a uviedli cesty vo vlastníctve mesta do pôvodného stavu,“ uviedol hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Výzvu mesta však mali ignorovať. „Mesto tak začalo odstraňovať tieto tabule. V prvej etape to je 93 tabúľ. Parkovacie miesta sa tak stávajú verejne prístupné,“ zhodnotil pre Plus JEDEN DEŇ Miloš Ihnát, starosta mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. „Konečne bude mať človek, ak príde skôr, kde zaparkovať. Vyzeralo to tu už pomaly ako sídlisko bilbordov. A teraz človek zisťuje, že skoro všetky tieto tabuľky o vyhradenom parkovaní boli nelegálne,“ teší sa Košičan Erik.

Oslovili sme aj konateľa jednej zo spoločností, ktorej výzva na odstránenie mala byť adresovaná. Menovaný si byť neželá, no vraví, že informačná tabuľa označovala len súkromný pozemok. „Informačné tabule boli na súkromnom pozemku mimo komunikáciu, a v žiadnom prípade nepredstavovali prekážku v cestnej doprave. Boli osadené presne na miestach v súlade s projektom dopravného značenia, ktorý bol vyhotovený autorizovanou firmou a odobrený dopravným inšpektorátom riaditeľstva policajného zboru,“ argumentuje konateľ firmy s tým, že „voči mojej firme nebol vedený žiadny súdny spor ani správne konanie. Mesto tak konalo svojvoľne, a možno aj protizákonne.“

V Košiciach začali tento týždeň odstraňovať informačné tabule, ako aj neoprávnene osadené dopravné značky.

Odstraňovania sa podujal Bytový podnik mesta Košice (BPMK). Mesto si chce následne uplatniť aj náhradu vynaložených nákladov.

