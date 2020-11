Väčšina Slovenska podstúpila počas uplynulého víkendu druhé kolo antigénového testovania. Zaobišlo sa bez zjavných problémov a zúčastnilo sa na ňom pomerne veľa ľudí. Len počas soboty ich bolo 1 297 571, z toho 8 172 bolo pozitívnych, teda 0,63 %.

Premiér Matovič pritom nepočkal ani na jeho koniec a už avizoval ďalšie kolá. „Ak budeme snívať o voľnejšom živote, tak budeme musieť k tomu nejaký silný úder urobiť. To si myslím, že bude celospoločenská diskusia v ďalšie dni, aby sme sa rozhodli, ktorou cestou pôjdeme, či použijeme lockdown, alebo použijeme za pár týždňov znova celoplošné pretestovanie,“ uviedol premiér Matovič v sobotňajšej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Včera svoje nápady ešte viac rozvinul. Antigénové testovanie by sa mohlo uskutočniť v regiónoch, kde sa ukáže väčší počet pozitívne testovaných alebo v tých regiónoch, ktoré chcú viac slobody. „Napríklad, keď sa Bratislava rozhodne, že chce mať otvorené prevádzky, kiná, divadlá,“ vysvetlil premiér.

Podľa neho sa vďaka testovaniu postupne vyrovnajú rozdiely medzi regiónmi. „Stále máme ešte 10, 15 okresov, kde by sa ešte hodilo testovanie na to, aby bola situácia vyrovnaná,“ pokračoval. Napriek tomu však Matovič zopakoval, že Slovensko má dve zbrane, ktoré môže používať na ohniská nákazy. Lockdown alebo plošné testovanie.

Tejto myšlienke už teraz nie sú všetky samosprávy veľmi naklonené. ,,Na základe rozhovorov s občanmi obce a napokon aj môj osobný názor je, že ďalšie kolo by už občania nechceli absolvovať, sú z toho unavení, ale aj nervózni,“ povedala Mária Špirková, starostka obce Kurov Bardejovskom okrese. Ak bude potrebné ďalšie kolo testovania, tak by malo byť podľa starostky v obciach, kde je výskyt ochorenia COVID-19 vyšší, a nie v okresoch.

Podľa odborníkov sa výsledok celoplošného testovania ukáže až v rozpätí dvoch až troch týždňov. Po tomto víkende do karantény totiž nastúpili ďalšie tisícky „infikovaných“ ľudí a šírenie nákazy by sa mohlo ešte viac spomaliť. „Tieto dni by som určite neočakával znížený počet nových prípadov, to by bolo príliš skoro. Treba myslieť na to, že inkubačný čas je v priemere 5 dní, ale veľa ľudí má aj dlhší inkubačný čas. Mnohí, ktorí sú teraz pozitívni, sa nakazili ešte pred plošným testovaním,“ povedal minulý týždeň infektológ Peter Sabaka s tým, že čísla by podľa neho mohli klesať až od ďalšieho týždňa.

A za čo ste vy? Lockdown alebo ďalšie testovanie?

