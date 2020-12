Výstraha pred poľadovicou platí pre okresy Malacky a Pezinok, celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, ale aj pre niekoľko okresov v Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji.

Hmla sa môže ojedinele vyskytnúť v Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Pozor na hmlu si treba dávať aj vo viacerých okresoch ostatných krajov, s výnimkou Nitrianskeho.

S oboma javmi treba počítať v pondelok v doobedných hodinách a večer od 18.00 h. Výstrahy pred poľadovicou platia vo väčšine okresov predbežne do utorka (22. 12.) do 6.00 h, výstrahy pred hmlou až do 12.00 h.