Pre haváriu teplovodu bola nutná odstávka teplej vody pre lokality Sídlisko I a ulice Mierová a Sládkovičova. "Od utorňajších ranných hodín sa začalo s opravami, opätovné spustenie teplovodného systému sa predpokladá dnes zhruba do 14. až 15. hodiny," uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Humenská energetická spoločnosť zistila po zemetrasení netesnosť na hlavnom primárnom rozvode na ulici Pugačevova. Zhoršili sa parametre dodávky teplej vody a jej dopĺňanie bolo veľmi vysoké.

Menšie praskliny stien a opadanú omietku zaznamenali tiež v budove mestského úradu, najmä na 3. a 4. poschodí. "Žiadne hlásenia od obyvateľov o vážnych poškodeniach objektov rôzneho typu samospráva zatiaľ neeviduje. Od rána prebieha komunikácia s predsedami Spoločenstiev vlastníkov bytov, stále situáciu zisťujeme," doplnil Škuba.

Vážnejšie škody na objektoch zatiaľ neeviduje ani Mestský úrad v Michalovciach.

Kontrolujú sa vodné stavby

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) doteraz nezaznamenal žiadne poškodenia vodných stavieb (VS) v súvislosti so zemetrasením, ktoré zasiahlo východné Slovensko v pondelok večer. Pre TASR to potvrdil hovorca vodohospodárov Marián Bocák s tým, že pracovníci SVP od skorého rána meraním na VS preverujú, či seizmická aktivita nezapríčinila nejaké deformácie, prípadne poruchy, ktoré by ohrozili ich bezpečnosť.

Pripomenul, že v rámci VS I. kategórie, ako sú Starina, Domaša, Zemplínska Šírava a Ružín, každé dva týždne vykonávajú merania, ktorými zisťujú bezpečnosť, stabilitu a prevádzkyschopnosť VS. "Merania vykonávané v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu sú zamerané na sledovanie posunov a deformácii hrádze a betónových objektov a na sledovanie priesakového režimu v telese hrádze, podloží a priľahlom teréne. V súčasnosti sú niektoré sondy merateľné priamo na mieste s prenosom dát Vodohospodárskej výstavbe, š. p., ktorá je odbornou organizáciou pre technicko-bezpečnostný dohľad," uviedol Bocák.

Žiadne narušenia VS na východe Slovenska neboli zaznamenané ani automatickým systémom varovania a obyvateľstva. Poškodenia sa doposiaľ nepreukázali ani počas vizuálnej prehliadky, ktorú pracovníci SVP vykonávali od pondelkových večerných hodín.

Zemetrasenie spôsobilo výpadky elektriny

Východoslovenská distribučná (VSD) nezaznamenala rozsiahlejšie poškodenie elektroenergetických zariadení vplyvom pondelkového zemetrasenia. Celkovo došlo k ôsmim poruchám, a to len na úrovni nízkeho napätia. Dotklo sa to obyvateľov niektorých obcí v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Pre TASR to povedala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová s tým, že pri doterajších kontrolách zistili aj posunutie transformátorov.

"Zasiahnuté výpadkom elektriny boli odberné miesta v obciach Turcovce (okres Humenné) a Vyšný Hrabovec (Stropkov)," uviedla s tým, že v obciach Soľ, Benkovce, Holčíkovce a Rafajovce v okrese Vranov nad Topľou, ako aj v Jankovciach a Víťazovciach v Humenskom okrese boli bez elektriny len jednotlivci. Ako spresnila, k skratom na elektrickom vedení došlo po tom, ako zemetrasenie rozkývalo vodiče.

"Pohotovostné tímy VSD boli okamžite v teréne, aby bola distribúcia elektriny obnovená, najčastejšie stačilo vymeniť poistky. Vo včasných ranných hodinách bola nezásobená ešte chatová oblasť v Holčíkovciach, kde dôjde k obnoveniu distribúcie elektriny v priebehu dnešného dňa," dodala.

Pracovníci VSD zároveň kontrolujú stav vedení, aby prípadné ďalšie poškodenia, ktoré sa zatiaľ neprejavili výpadkom, mohli odstrániť. Nateraz zistili posunutie dvoch transformátorov na trafostaniciach, ktoré do pôvodného stavu uvedú pomocou žeriavu.

Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou.