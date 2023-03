U legendárneho Janka v štúdiu už žiadna kapela nenahrá svoju novú skladbu. V noci zo štvrtka na piatok totiž náhle skonal. V júli by oslávil svoje len 66. narodeniny. Človek z jeho blízkeho okolia nám potvrdil, že zvukárov odchod mal byť nečakaný. Nehybné telo obľúbeného muzikanta mal nájsť v posteli jeho vlastný syn. "Myslel si, že tatinko iba spí," uvádza náš zdroj, ktorý si želá zostať v anonymite.

O najhoršej správe ako prvá informovala nestarnúca slovenská skupina Elán. "Jano Červenka bol vynikajúci odborník, zvukár a technik a okrem toho aj obchodník. Veľmi nám pomáhal svojou činnosťou a je nám strašne ľúto za to čo sa stalo," smúti Jožo Ráž, spevák kapely. Janka považovali za skvelého parťáka aj gitarista Jano Baláž či Vašo Patejdl.

Janko bol medzi slovenskými hudobníkmi veľmi známe meno. Dobrú povesť si však získal iba vďaka svojim mimoriadnym skúsenostiam a vedomostiam v zvukárskom odvetví. Na kráľa zvuku, mixu či masteringu, ako ho nazýva kapela Metalinda, nedal nikto dopustiť.

"Poznám ho ako veľmi ústretového a dobrého človeka. On s ničím nikdy nemal problém. Pomáhal nám viackrát s našou tvorbou. Janko bol skrátka človek, ktorému ste mohli zavolať aj o pólnoci. Nikdy nemal s ničím problém. Bol to veľmi ústretový človek. Vždy bol ochotný pomôcť, poradiť, vypočuť," spomína si na obľúbeného zvukára Lýdia Deglovič, manažérka hudobnej skupiny Gioia.

Nie je však zďaleka jediná, ktorá o zvukárskej legende hovorila len v tom najlepšom svetle. Podľa slov viacerých hudobníkov bol Janko hlavne skvelý muž s výnimočnou osobnosťou, ktorý vždy každému pomohol a pri človeku verne stál aj v jeho najťažších chvíľach.

"Vždy mi pomohol, keď som to najviac potreboval. Vždy sme sa celé hodiny dokázali rozprávať o všetkom možnom, nielen o počítačoch a muzike. V mojich najťažších chvíľach bol jeden z mála, ktorý sa so mnou vydržal rozprávať a rozoberať veci medzi nebom a zemou až dovtedy, kým sme nemuseli položiť telefón, lebo nám obom už stŕpli prsty na rukách. Strašne veľa ma toho naučil a neviem si úplne predstaviť svet v ktorom on nie je," posiela do neba nádherný odkaz spevák Juraj Zaujec.

S obrovským smútkom dodáva, že Jankovo miesto je absolútne nenahraditeľné a ani neverí, že ho niekto dokáže niekedy zaplniť. "Nechce sa mi uveriť, že skutočne píšem tieto slová. Odpočívaj v pokoji kamarát môj, s tebou odchádza aj kus zo mňa," smúti zronený Juraj.

Bolestivé obdobie prežívajú tiež viacerí hudobní kolegovia zo susedného Česka. Spomínať len v dobrom bude kolektív z miestneho nahrávacieho štúdia - Mercury Studio. "25 rokov priateľstva, veľa spoločnej práce a tisíce vtipov. Ďakujem Janko, že som ťa mohol spoznať a že si bol súčasťou môjho profesijného aj súkromného života," napísali Jankovi na rozlúčku a pridali spoločný záber z roku 2006.

O dobrého priateľa prišiel aj Josef Šutara z českej kapely Motorband. "Česť tvojej pamiatke Jano, majster zvuku. Môj kamarát. Ďakujem ti za všetko a mám ťa rád. Tento pondelok sme spolu hovorili, keď si bol v nemocnici. Hlava mi to neberie, čo sa stalo? Bolesť neskutočná," hovorí nešťastný spevák naposledy na pamiatku blízkemu priateľovi.

Správa o náhlom odchode šokovala aj sympatického rockera Jimiho Cimbalu. "Jano bol človek veľmi vitálny, zapálený pre to čo robil. Veľmi komunikatívny a priateľský, vždy ochotný pomôcť a podeliť sa o svoje úžasné vedomosti a skúsenosti. Vždy keď mi zazvonil telefón a videl som tam jeho meno, tak som si povedal "toto bude aspoň na hodinku" a vždy to tak aj bolo. Vždy sme si mali čo povedať. Odišiel dobrý, prajný a múdry človek," posiela do hudobného neba odkaz gitarista a tak ako aj ostatní dodáva, že Janko bude mnohým veľmi chýbať.