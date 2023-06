Viaceré deti majú údajne odvtedy aj následky, no riaditeľka materskej školy obvinenia rázne odmieta. "Zatvárajú nás do skladu, keď sme zlí. Tam, kde pišajú pani učiteľky. Pri záchode. Je tam tma,“ porozprával pre Markízu štvorročný chlapček, ktorý navštevuje materskú škôlku neďaleko Trebišova. Jeho mama si údajne všimla zmenu správania približne pred mesiacom.

"Začal byť nervózny, keď mal ísť do tmy, alebo keď mal ísť spať, zrazu chcel veľké svetlo a aby sme pri ňom boli, kým nezaspí. Keď sa v noci budil, s plačom, že pri ňom nie sme. Úplne zmenil svoje správanie. A nám nedávalo zmysel, prečo,“ hovorí zhrozená matka.

Chlapec neskôr opísal, čo musela prežiť iná škôlkarka. "Povedal, že pani učiteľka zatvorila jeho spolužiačku do tmy. Do bielych dverí, ona tam plakala a búchala na dvere,“ povedala matka chlapca. "Na otázku, kde je tá tma a kedy tam niekoho pani učiteľka zatvára odpovedal, že keď nepočúva a keď nechce spinkať. On chodil do škôlky rád, ale keď už išiel spánok, tak plakal, že chce maminku,“ dodala.

Žena sa skontaktovala s ďalšími rodičmi, medzi nimi aj s mamou spomínanej škôlkarky. U nej sa zvláštne správanie malo objaviť už pred pol rokom. "Dcéry som sa hneď pýtala a povedala, že ich zatvárajú do nejakej tmy, kde majú iba lehátko a dávajú im tam iba vedierko. Povedala, že na čúranie. Pýtala som sa jej, koľkokrát tam bola zatvorená a povedala, že iba raz. Začala sa pocikávať. Nechce ísť sama na záchod, bojí sa tmy,“ opísala mama škôlkarky.

Rodičia vraj podozrenia riešia. "Najprv išiel za učiteľkou manžel, nechcela s ním mať žiadnu debatu. Potom som išla za riaditeľkou ja, konfrontovala som ju hneď s tým, že som prišla dnu do škôlky priamo. Vyzula som sa, šla som tam, hovorím synovi‚ 'poď mi ukázať, kde vás zatvárajú'. Priamo ma naviedol do tej miestnosti, schoval sa za mňa, ukazoval mi prstom,“ opísala mamička malého vystrašeného chlapca.

Škôlka obvinenia odmieta

"Pracujem tu 12 rokov, nedovoľujeme mi to ani moja práca, ani moje svedomie, aby som také niečo urobila ani ja, ani moja kolegynka. Maminka si to neviem ako vymyslela, dieťa bolo postrašené, ale nikdy nebolo zatvorené. Deti si veľa vecí vymyslia a veľa prikrášlia, lebo robia to detičky, majú bujnú fantáziu, vymyslia si niečo a rodičom to podajú inak,“ hovorí riaditeľka.

"Hovorím, že si neprajem, aby ste mi strašili dieťa. Odpovedala - no ale vy tiež musíte pochopiť, že keď tie deti sú také, že nepočúvajú, kam ich mám dať? Čo s nimi mám robiť? A vtedy som zbystrila, či to myslí vážne,“ tvrdí matka.

Jedna z matiek podala trestné oznámenie."Polícia vo veci aktívne koná. V tejto súvislosti policajný vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby. Vzhľadom na citlivosť prípadu aj s prihliadnutím na vek poškodenej osoby, bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mesárová.