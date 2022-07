Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v sobotu dopoludnia umiestňovala v obci nádrže s pitnou vodou. "Dvakrát denne tu chodí cisterna, ktorá roznáša vodu, a máme nádrže, ktoré rozmiestňujeme po jednotlivých uliciach, aby bola možnosť odberu," uviedol pracovník vodární.

Následkom sucha vodný zdroj nestačí kapacitne zásobovať domácnosti. Výpadok vody pociťovali ako prví obyvatelia Ruskova na Staničnej ulici vo vyšších polohách, nedostatkom tlaku sa však strácala voda aj inde. Keďže predpovede počasia na najbližší čas sú naďalej bez zrážok, situácia sa môže zhoršiť aj v ďalšej časti obce, ako aj susedných obciach Ďurkov a Svinica.

Podľa informácií zástupcu starostu Ruskova Martina Smrča vodárne dva týždne vozili vodu cisternami do vodojemu, čo však nebolo dlhodobo udržateľné a prestali s tým. Zo zdroja v Bidovciach už pritom nepriteká do vodojemu pre obec nič. "To znamená, že v podstate sa vyprázdni vodojem a koniec. Takže tie časti obce, ktoré sú nižšie položené, kde sa to ľahšie dotlačí, tam je ešte voda, kým sa nedočerpá," povedal pre TASR. Pomohlo by pritom daždivé počasie, skoré vyhliadky na to však zatiaľ nie sú.

Pre obyvateľov platí odporúčanie, aby šetrili vodou a využívali ju len na nevyhnutné účely a v prípade možnosti využívali studne ako zdroj vody. Aj v nich sa však už podľa obyvateľov suchom stráca voda. "Naši dobrovoľní hasiči zároveň rozvážajú hasičským autom úžitkovú vodu, keď niekto súrne potrebuje," dodal Smrčo.