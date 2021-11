Ľudia ju stále milujú a nezabúdajú na ňu. Naša československá popoluška Libuška Šafránková je jednoducho najlepšia na svete a už roky sa tisíce ľudí tešia na to, že im spríjemní televízne Vianoce. Fanúšikovia na ňu nezabudli ani na Dušičky. Neuveríte, čo sa objavilo na jej hrobe.

Libuše Šafránková, ktorá posledné roky svojho života bojovala s viacerými ochoreniami, nečakane zomrela po plánovanej operácii začiatkom júna.

Hoci veľkú časť svojho života prežila s rodinou, manželom Josefom Abrhámom a synom Josefom v Prahe, na sklonku života vyslovila želanie, že si praje byť pochovaná v rodných Šlapaniciach na Morave, čo jej blízki aj splnili.

Jej hrob je teraz akýmsi kultovým miestom fanúšikov úžasnej československej Popolušky a to, čo jej niekto doniesol na hrob, nedostal ani Karel Gott, ktorého hrob na Dušičky ľudia zasypali množstvom kvetov a darčekov. Veď posúďte sami. Originálny darček, pri ktorom sa tlačia slzy do očí a do hlavy množstvo asociácií, nájdete v našej GALÉRII.

Počas dňa Pamiatky zosnulých jej hrob v moravských Šlapaniciach navštívilo množstvo fanúšikov aj zo Slovenska. Miesto jej večného odpočinku je teraz obsypané množstvom kvetov, plné sviečok a rôznych drobných darčekov. Niektoré z nich vám pripomenú Libušku, iné detstvo a všetky vás dojmú.