Dávid je ešte iba chlapec, ale už sa zachoval ako chlap na správnom mieste. "Dávid patrí k členom môjho tímu starších žiakov, ktorí pravidelne získavajú medaily na veľkých mládežníckych podujatiach. Svojou osobnosťou je skôr introvert, pôsobí utiahnutým dojmom, je to ale poctivý, pracovitý chlapec. O to viac som na neho pyšný, že práve takýto chlapec dokázal spraviť taký krásny čin. Nezľakol sa ležiaceho človeka v tme, zostal pri ňom, venoval sa mu a plnil všetky pokyny operačného strediska, s čím by mali možno problém aj dospelí ľudia," povedal Dávidov tréner Peter Klapita.

Podľa P. Klapitu išiel Dávid išiel večer z prechádzky so psíkom z mesta cez Brezinu okolo domovu dôchodcov. "Na chodníku našiel ležať staršieho pána s rozbitou hlavou. Pán bol pri vedomí a komunikoval. Každopádne pri ňom Dávid ostal a zavolal pomoc," opísal to, čo sa stalo v osudný večer, P. Klapita.

O tom, čo Dávid spravil, by sa zrejme nikto nedozvedel, nebyť jeho otca a riaditeľa operačného strediska záchranárov Júliusa Pavča, ktorý poslal Dávidovi poďakovanie. "Dávid o tom vôbec nehovoril, až asi mesiac po udalosti, za mnou prišiel jeho otec s tým, či viem, čo sa stalo. Dávid mi dovtedy ani jedným slovom nič nespomenul. Nikde to neprezentoval, nikde sa tým nechválil, nechal si to pre seba," hovorí tréner a dodáva, že aj ostatným chlapcom povedal, že každý musí začať od seba, aby tento svet a mesto spravil lepším. "Myslím si, že Dávid je toho krásnym príkladom," dodáva tréner.

Dávidov hrdinský čin ocenil aj riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Július Pavčo. Ten poslal chlapcovi poďakovanie a adresoval ho rovno do klubu AS Trenčín florbal. "Dovoľte mi, aby som vás informoval o čine vášho zverenca Dávida Šprtku, ktorý preukázal statočnosť a duchaprítomnosť. Presne 2. februára 2023 počas prechádzky pomohol zranenému mužovi a volal na tiesňovú linku 155," píše riaditeľ záchranárov.

Dodáva, že spravil nielen to. "Spolupracoval a komunikoval s operátorom, zodpovedne plnil jeho príkazy a zostal pri zranenom až do príchodu záchranárov. Zachoval sa správne a je dôkazom, že aj deti sú schopné pozoruhodných a veľkých vecí," ocenil riaditeľ záchranárov Dávidov čin s tým, že sa zachoval v duchu fair-play. "Dávid konal správne a vás klub môže byť naňho právom hrdý," uzavrel Pavčo.

Z poďakovania sa tak teší celý florbalový klub. "Je to úžasné, je to krásne a myslím si, že v živote mladého človeka na to nikdy nezabudne, že takýto človek sa mu poďakoval a poslal do klubu takýto list. Sme na Dávida pyšní, pretože ten jeho čin je jednoducho nádherný," dodal P. Klapita s tým, že spolu s ostatnými hráčmi prichystali Dávidovi aj milé prekvapenie. "Všetci sme mu zatlieskali, Dávid bol dojatý, ale riešili sme to len v rámci úzkeho kruhu na tréningu jeho spoluhráčov," uzavrel tréner.