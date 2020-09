„To, čo sa plánuje urobiť, teda vlastne vrátiť hrad do podoby približne z roku 1903 až 1905, to sú veci, ktoré sa nedajú robiť zo dňa na deň. Možno verejnosť vníma to, že Krásna Hôrka sa dlho ako keby nemenila, ale pravda je taká, že práce sa odohrávajú v jej vnútri, kam má len málo ľudí prístup,“povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) počas kontrolného dňa na hrade.

Pracovať sa bude minimálne do roku 2024

Dodala, že by preto chcela vyslať signál, že na Krásnej Hôrke sa pracuje a ešte sa bude pracovať. „Ak by do roku 2024 bola otvorená, aspoň z nejakej časti, tak si myslím, že by sa nám podaril kus roboty,“ zdôraznila Milanová.

Za prospešné považuje ministerka vypracovanie novej architektonickej štúdie obnovy hradu. „Štúdia, ktorá bola urobená ako prvá, bola problematická a aj ona spôsobila toto zdržanie, ktorému čelíme,“ vysvetlila.

Komplexný projekt obnovy Krásnej Hôrky a jej okolia po požiari z roku 2012 je podľa Slovenského národného múzea (SNM) najrozsiahlejším v histórii hradu.