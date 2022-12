"Na Vianoce budem spolu s mojou dcérou Katkou a manželom," prezradila nám slovenská herečka, ktorá pôsobí v Divadle Andreja Bagara v Nitre, Eva Pavlíková. "Je to pre mňa vzácne, lebo dcéra už vyletela z hniezda a žije v Prahe. Vianoce si pre mňa sviatky lásky, blízkosti blízkych a aj spomienok na tých ,ktorí už, bohužiaľ, nie sú na tomto svete. Pre mňa Vianoce nie sú o zhone a darčekoch, ale o pokoji ,pohode a láske. To prajem aj všetkým ľuďom na svete a myslím na tých, ktorí si takýto luxus nemôžu zažiť, čo mi je veľmi ľúto," dodala. A čo si Eva Pavlíková želá v novom roku 2023?

"Do nového roku všetkým ľuďom prajem zdravie, viac pokoja a zdravého rozumu," vyslovila svoje prianie známa slovenská herečka. "Súdržnosť, empatiu, človečinu, skrátka, aby sa súcit a ľudskosť vrátili do našich sŕdc, aby sa konečne skončila vojna u našich susedov, aby skončili všetky vojny sveta, a aby ľudia konečne pochopili, že život je krásny, ale krátky. A treba si navzájom pomáhať, byť všímavý k svojmu okoliu, lebo nikdy nevieme, či to nebudeme my, ktorí tú pomoc budeme potrebovať," dodala na záver.

Vianočné momentky Evy Pavlíkovej a jej milovanej rodiny si pozrite v galérii.

