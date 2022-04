Obľúbený herec Jozef Vajda stíha popri pracovných povinnostiach aj oddychovať so svojou rodinou.Nie je žiadnym tajomstvom, že si obľúbil aj historickú Banskú Štiavnicu, kde ho môžeme občas zazrieť. Najmä počas sviatkov.

Známy herec žije v Bratislave a pri Trenčíne vlastní chalupu. Svoje útočisko, kde si môže užívať absolútny pokoj, však našiel aj na strednom Slovensku. V banskoštiavnickej časti s názvom Horná Resla, totiž stojí už na prvý pohľad precízne zrekonštruovaný dom, ktorý do okolitých scenérií dokonale zapadne.

A práve sem sa herec rád vracia. Rovnaku tomu bolo aj posledné vianočené sviatky, kedy nám potvrdil, že tu strávil niekoľko dní so svojou manželkou Júliou.

Jednotlivé prvky vás doslova uchvátia. Zdroj: RČ

Majiteľom tejto čarovnej nehnuteľnosti je nevlastný syn herca, ktorý si ju dal postaviť ešte v roku 2016 s tým, že štýlovo zachoval všetky pôvodné prvky. Záhrada ponúka doslova rozprávkové výhľady na celé mesto a hneď oproti stojí vysvietená banskoštiavnická Kalvária.

Dom stojí na samom vrchu v spomínanej časti. Dostať sa k nemu nemusí byť vôbec jednoduché, a to najmä v zimnom období. Musíte totiž prejsť strmými uličkami, niektoré časti cesty sú úzke a v dezolátnom stave. Keďže je v zime táto časť často neudržiavaná, prejsť nimi je niekedy doslova zázrak, no konečné výhľady naozaj stoja za to. Čo poviete?