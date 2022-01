Veľké vekové rozdiely v partnerských vzťahoch ešte aj v roku 2022 v spoločnosti stále rezonujú a ak sa niekto v čomkoľvek vymyká zaužívanej šablóne a stereotypom, automaticky je zo strany druhých odsúdený bez akýchkoľvek poznatkov, informácií a prdovšetkým toho, čo dvaja ľudia môžu k sebe úprimne cítiť. Keďže sú Hana a Ondřej mediálne známi a na útoky na ich vzťah sú zvyknutí, predsa sa v jednom z rozhovor pre topstar.noviny.sk herečka vyjadrila aj k tejto téme.

Anketa Bude sa podľa vás niekedy nazerať na veľké vekové rozdiely vo vzťahoch ináč? áno 7% nie 32% je mi to jedno, nech si každý robí čo chce 61%

"Čokoľvek poviem k môjmu vzťahu, vždy sa to otočí proti mne a ináč sa to vysvetlí. Napriek tomu, že nič nehovorím, vychádzajú články a každý všetko vie o mojej finančnej situácii, o tom či je niekto zlatokop alebo nie, no proste hrozné. Sú to úplne mylné informácie a to je všetko čo k tomu poviem. Napísali sa už o nás všetky možné hypotézy, ale jediná varianta nikdy nebola povedaná, a to, že by mohol byť do mňa naozaj zamilovaný. To nikto nepripúšťa, takže nech si ďalej píšu čo chcú, ja viem svoje," povedala Hana Gregorová s svojími slovami zároveň potvrdila, že nemusí byť vždy pravda to, čo si niekto cudzí len myslí a predovšetkým je potrebné držať sa hesla: "Ži a nechaj žiť...".

