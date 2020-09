Primátor a poslanci v Liptovskom Mikuláši sa nevedia dohodnúť na rozpočte, ba ani na termíne zasadnutia, na ktoré ich nedávno pozývali mestskí policajti. Najhoršie na tom je, že na všetko doplácajú obyvatelia mesta.

Prečo nepridelia 25 prázdnych bytov?

Mesto má napríklad 25 prázdnych mestských nájomných bytov, ale pre spory v personálnom obsadení bytovej komisie sa nikto zo 427 žiadateľov k bytu zatiaľ nedostal, lebo im ich nemá kto prideliť! Mesto platí poplatky za vzduch v bytoch a ľudia nemajú kde bývať.

Primátor Ján Blcháč tvrdí, že návrh na personálne obsadenie sociálnej a bytovej komisie predkladal mestskému zastupiteľstvu už 16-krát, naposledy sa o nej malo rokovať 21. augusta. Poslanec Vincent Kultan zasa hovorí, že poslanci schválili prideľovanie bytov v rôznych variantoch už 7-krát. Napriek tomu pridelené neboli a komisie nefungujú.

Boj o moc

„Komisie mohli fungovať od 18. decembra 2018, keď ich schválilo sedemnásť z 25 poslancov, ale primátor bez akéhokoľvek zdôvodnenia toto uznesenie nepodpísal. Po všetkých ústupkoch väčšinového klubu je podľa mňa jasné, že primátor žiadne komisie nechce, lebo potom by musel predkladať materiály komisiám na prerokovanie a nie dávať poslancom stovky strán na preštudovanie pár hodín pred konaním mestského zastupiteľstva,“ povedal nám Kultan s tým, že primátor dokonca navrhuje, aby mestské byty prideľoval on sám na základe odporúčania komisie, ktorú si sám vymenuje.

Poslanec Vincent Kultan hovorí, že poslanci schválili prideľovanie bytov v rôznych variantoch už 7-krát. Napriek tomu komisie nefungujú a byty sa neprideľujú. Zdroj: Gabriel Liptak

„Primátor si uzurpuje moc a nemá rád, keď mu niekto protirečí. Je to naozaj ťažká situácia, dokonca aj pre neho, keďže v zastupiteľstve má menšinu. Najhoršie na tom je, že na všetko doplácajú občania,“ povzdychol si ďalší poslanec, lekár Michal Luníček, ktorý sa na najbližšom zastupiteľstve nemôže z pracovných dôvodov zúčastniť, lebo pozvánka prišla len tri dni pred termínom a on potrebuje na zmenu služby dva týždne. „Som rozhorčený z toho, že primátor má celý tím, ktorý mu pripravuje a legalizuje jeho projekty, ako napríklad zimný štadión, pri ktorých je takmer isté, že sa obohacuje. Zimný štadión už preveruje prokuratúra. Mohol by som pokračovať, spomeniem ešte skládku odpadu vo Veternej Porube, ktorú chce silou-mocou znovu prekryť za 1 600 000 eur, hoci vôbec nie je isté, či je to potrebné,“ doplnil Luníček s tým, že môže menovať aj ďalšie liptovskomikulášske kauzy, ktoré už vyšetrujú.

Poslanecká väčšina kontra primátorská menšina

Podľa hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Martina Alušica poslanecká väčšina a primátorská menšina už viackrát dospela k dohode, ktorú primátor zmaril. „Poslanecká väčšina urobila viaceré kompromisy, ale nestačilo to. Ján Blcháč chce všetko, chce mať väčšinu aj v orgánoch mestského zastupiteľstva, hoci ho podporuje menšina poslancov,“vysvetľuje.

Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš Martin Alušic hovorí, že poslanecká väčšina a primátorská menšina už viackrát dospela k dohode, ktorú primátor zmaril. Zdroj: FACEBOOK

Poslanecká väčšina podľa neho ustúpila, ponúkla kompromis primátorovej menšine a zvolila komisie, pričom vo všetkých bude mať rovnaký počet členov primátorská menšina, aj poslanecká väčšina. Dokonca primátorská menšina dostala 5 zo siedmich predsedov komisií.

„Aj túto voľbu však primátor vetoval. Je to o to smutnejšie, že jednou z komisií je sociálna komisia, bez ktorej nie je možné prideľovať mestské sociálne byty. Mesto vlastní 25 bytov, ktoré sú prázdne a mohli by slúžiť osamoteným matkám s malými deťmi, sociálne odkázaným rodinám, starým ľuďom, ktorí nemajú dosť peňazí na vlastné bývanie. Ale Ján Blcháč blokuje pridelenie týchto bytov. Cieľ má jediný. Viackrát navrhol, aby byty mohol prideľovať iba on sám, čo je cesta ku korupcii a rodinkárstvu. Ako hlavný kontrolór mesta a právnik mám povinnosť sa postaviť proti tejto hrozbe. Je to cesta k politike bieloruského typu,“rozohnil sa hlavný kontrolór. Súhlasí s ním aj Dušan (58), ktorý sa do Liptovského Mikuláša prisťahoval z Bratislavy: "Pre mňa je Blcháč liptovský Lukašenko," tvrdí.

Pomôže parlament?

Podľa Alušica pre blokovanie chodu mesta primátorom Liptovský Mikuláš nefunguje a hrozí mu krach. Situácia je podľa hlavného kontrolóra taká vážna, že zasiahnuť by mali poslanci parlamentu a zmeniť zákon o obecnom zriadení tak, aby diery v ňom nemohli byť takýmto spôsobom zneužívané.

Primátor Ján Blcháč tvrdí, že návrh na personálne obsadenie sociálnej a bytovej komisie predkladal mestskému zastupiteľstvu už 16-krát. Zdroj: Laco Hámor

Stanovisko primátora Jána Blcháča:

(zverejnil ho v najnovšom čísle mesačníka Mikuláš, čo je oficiálne periodikum MsÚ v Liptovskom Mikuláši)

Vo veci zriadenia a obsadenia komisií mestského zastupiteľstva nemá mesto zákonnú povinnosť. Ale v prípade komisie sociálnej a bytovej je mesto viazané na platné VZN č. 3/2018/VZN, ktoré predpokladá existenciu bytovej a sociálnej komisie. Jej absenciou denne dochádza k neefektívnemu nakladaniu s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a k únikom finančných prostriedkov na nájomnom, tiež to má dopad na obyvateľov mesta, ktorí nemôžu užívať mestské byty. Preto je vylúčené, aby poslanci podmieňovali vznik potrebnej bytovej komisie vznikom ostatných komisií, na ktorých sa dohodnúť nevedia a z absencie ktorých neplynú také obrovské následky, ako z absencie bytovej komisie.