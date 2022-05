Sľúbili si večnú lásku! Milionárska rodina Geissovcov, ktorá je od minulého piatka na Slovensku, prišla v utorok predpoludním do Banskej Štiavnice. Geissovci navštívili radnicu, pozreli si historické centrum a nemohla chýbať ani jedna z najväčších turistických atrakcií - Banka lásky!

Banka lásky, tzv. zážitkový dom o básni Marína, moderným spôsobom približuje život Maríny Pischlovej a chudobného študenta, spisovateľa Andreja Sládkoviča. Ten sa do zámožnej dievčiny zamiloval a v roku 1846 jej napísal doteraz najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete. Na tento príbeh bola zvedavá aj rodina, ktorá vystupuje v známej televíznej šou Geissenovci – Ťažký život milionárov.

Spoluzakladateľ Banky lásky Igor Brossmann nám prezradil, že ich návšteva bola veľmi príjemná - páčili sa im hovoriace obrazy ako aj láskomer. To, čo však zaujalo Roberta najviac, vyčarilo všetkým úsmev. "Máme novú edíciu slivovice s názvom „Drsný destilát nežného básnika”. Robert hneď bežal práve k nej, takže som mu nalial a on sa potom celý čas prechádzal s pohárikom. Slivovica mu chutila, môžem povedať, že ho asi zaujala najviac," zasmial sa Brossmann.

Pre Geissovcov pripravili viacero špeciálnych prekvapení. V múzeu sa okrem iného nachádza prvý trezor na svete, ktorý je vytvorený z veršov básne Marína a uschováva sa tam to najcennejšie – láska. Každý verš je zložený zo schránok, v ktorých si môžu návštevníci uschovať symbol lásky alebo túžby po láske. Aj Geissovci dostali do daru jednu schránku vo verši „Na krídlach lásky vzlietnime”, kde si spoločne uložili kúsok ľúbostného verša a zapísali sa do kroniky.

Sprievodca im vysvetlil, že Sládkovičova Marína je považovaná za príbeh naozajstného Rómea a Júlie, a preto niektorí ľudia celú Banskú Štiavnicu považujú za skutočnú Veronu. „Dostali všetky informácie, ale predovšetkým sa sústredili na svoje vlastné natáčanie, kde zohráva každý z nich tú svoju úlohu. On predstavuje chlapa, ktorý frfle a ona ho neustále upozorňuje. Ich návšteva trvala asi hodinu a celé to bolo veľmi milé, profesionálne, na záver poďakovali a mal som dojem, že sa im to skutočne páčilo,” dodal Igor Brossmann.

Milionári ešte v utorok večer odcestovali do Rajeckých Teplíc odkiaľ sa zas majú presunúť do Vysokých Tatier. V piatok by sa ich cesta po Slovensku mala skončiť.