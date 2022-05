Banskoštiavničania sa dočkali! Populárna milionárska rodina Geissovci dorazili aj do ich mesta. Síce s dňovým oneskorením, ale predsa!

Carmen (57) a Robert Geissovci (58) so svojimi dvoma dcérami Shaniou (17) a Davinou (18) prileteli do Bratislavy minulý piatok a pobudnú u nás do tohto piatku. Z ich týždňového pobytu by mala vzniknúť aj jedna epizóda ich populárnej šou Geissenovci – Ťažký život milionárov. V ich rodnej krajine beží už 20. séria.

Od piatka už milionárska rodina stihla toho zažiť dosť. Večera s našimi politikmi či návšteva mesta, bratislavského hradu či hradu Devín. Nocovali v Pezinku na luxusnom zámku, zajazdili si na okruhu Slovakia Ring, či skúsili konský parkour.

Majitelia ubytovacieho zariadenia v Banskej Štiavnici už pred pár dňami informovali, že Geissovci prídu do Štiavnice v pondelok okolo 18. hod.. Fanúšikovia ich včera pred hotelom čakali niekoľko hodín a neskôr sa presunuli pred reštauráciu, kde mala mať rodina súkromnú večeru. Pre fanúšikov však nastal šok, pretože v pondelok milionárska rodina do Banskej Štiavnice neprišla.

Dorazili až dnes (utorok) krátko pred jednou hodinou. Boli sa pozrieť na mestský úrad a aktuálne sa premiestňujú do Banky lásky. Ľudia ich vítali s veľkým nadšením a a milionárska rodina sa ochotne s každým fotila, hoci vyzerali riadne unavene. Carmen dostala od malého dievčatka darček, pravdepodobne kresbu, ktorá ju dojala.

Carmen dostala od malej fanúšičky takúto kresbu. Poriadne ju dojala! Zdroj: min

