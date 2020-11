Počas koronakrízy vznikli už mnohé iniciatívy. Je zrejmé, že slovenská gastronómia volá o pomoc, no zatiaľ nejednotným hlasom - projektov je zbytočne veľa. Situáciu sa snaží zmeniť nový projekt s názvom 10 pre gastro - gastro revolúcia. Jeho členovia chcú osloviť odbornú verejnosť a predložiť záchranné opatrenia.

Robia to pod heslom Zapoj sa a zachráň slovenské gastro! Podniky v tejto sfére sú podľa nich na pokraji krachu, a ak sa nič nezmení, 60 % prevádzok skrachuje.

„Založili sme projekt, v ktorom chceme priniesť desať opatrení, ktoré budú rýchlo schváliteľné a aplikovateľné, no zároveň pomôžu nielen reštauráciám a kaviarňam, ale aj ich subdodávateľom, ako sú vinári, pražiari kávy, producenti piva či pekárne,“ uvádza zakladateľ iniciatívy Viliam Pavlovský.

Vláda prišla na konci októbra s vylepšenou pomocou pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Iniciatíva 10 pre gastro však hovorí o jej nedostatočnosti. „Všetky snahy, ktoré doteraz boli, boli čiastočné. Nemajú žiaden koncept ani stratégiu,“hovorí Pavlovský.

Program Prvá pomoc plus, určená aj pre gastro prevádzkovateľov, zvýšila príspevok na plat zamestnancov z pôvodných 80 % hrubej mzdy na 80 % celkovej ceny práce, pričom jeho maximálna výška môže dosiahnuť hodnotu 1 100 eur.

„Toto opatrenie nám do istej miery pomohlo. No stále potrebujeme tých 20 % nájsť a pri strate, ktorú vytvárame, je to výdavok. V súčasnosti je najjednoduchšie dať ľuďom výpoveď, ale to, samozrejme, nechceme,“ hovorí Ľuboš Končok, majiteľ kaviarne v Banskej Bystrici.

