Tak tomuto sa povie jednoducho poriadny trapas! V Nitre sa totiž od rána nehovorí o ničom, len o škandále na populárnom Foodtruck festivale, ktorý mal návštevníkom aj predajcom zabezpečiť kvalitné hygienické podmienky, teda funkčné toalety s vodou. To, čo organizátori vymysleli, však doslova zaskočilo a šokovalo každého, kto má základné právne znalosti a kladný vzťah k životnému prostrediu. Navyše sa ukázalo, že ani s celým festivalom to nie je v poriadku tak, ako býva pri iných podujatiach na námestí v centre mesta.

Ľudia, resp. podnikatelia, ktorí fekálie vypustia do „cudzej“ kanalizácie alebo do prírodného prostredia, nielen porušujú zákon, ale aj aktívne poškodzujú životné prostredie. Práve toto sa udialo na festivale jedla v meste pod Zoborom. Organizátor si totiž prenajal mobilné toalety a jednoducho ich umiestnil tak, že fekálie vyviedol priamo do dažďovej kanalizácie! Navyše, ukázalo sa, že na vstup mobilných toaliet a ich zapojenie nemá ani povolenie! Je toto vôbec možné? "Organizátor nemá žiadne povolenie na vstup motorových vozidiel ani spomínaných toaliet na pešiu zónu a námestie," potvrdil nám správca pešej zóny mesta Nitra Ľubomír Muzika. "Podľa mojich informácií má iba povolenie na predaj, na ostatné nie." Dodal, že povolenie na vypúšťanie fekálií do dažďovej kanalizácie by určite nedostal nikto.

O tejto situácii vie aj majiteľ spomínaných toaliet. "My sme organizátorovi mobilné vécko iba prenajali, všetky povolenia si musel vybavovať sám," povedal nám telefonicky zástupca spoločnosti. Čo na to životné prostredie, hygiena či mesto?!

Naše otázky sme adresovali nielen mestskému úradu v Nitre, kde nám tvrdili, že sa "to" už rieši, ale aj samotným organizátorom, no reakcie sme sa do publikovania článku nedočkali. Popoludní sa situácia vôbec nezmenila, iba niekto ohradil výtok do kanalizácie nízkym plotom. Podľa predajcov vraj mesto nechcelo povoliť umiestniť na námestie klasické chemické toalety. Mimochodom, na opačnej strane námestia stoja luxusné mestské toalety, ktoré v roku 2014 stáli rekordných 110 561 eur bez DPH! Tie boli pred rokmi oslavované ako samoobslužné a antivandalské. Mimochodom, sú asi jediné, na ktoré turisti v celom meste narazia, ale aj tie môžu použiť iba do desiatej večer. Potom v Nitre treba ísť do postele a spať. Článok budeme aktualizovať.

Bizarné vécko priamo na námestí, pri nich stánky s občerstvením, pozrite si FOTO v GALÉRII

