Lena, ako si sa dostala k fotografovaniu?

K fotografovaniu ako takému, ani neviem. Možno môj prvý fotoaparát by mohol byť mílnikom, to som mala asi 16 alebo 17 rokov, ale už predtým ma fotka zaujímala a bavila. Vnímala som ju. No a k profesionálnemu fotografovaniu, keď to takto nazvem, som sa dostala asi tak 6 rokov dozadu. Hovorím o období, kedy sa fotografia začala formovať ako moja práca. Fotku som nikdy neštudovala, ale vždy som bola obklopená ľuďmi, ktorí ju študovali ako aj ľuďmi z iných umeleckých odborov. Ja sama som študovala na Akadémii médií v Bratislave.

Po štátniciach si odišla do zahraničia. Kam?

Odišla som najprv do Bordeaux cez workaway. Chcela som vyskúšať stráviť nejaký čas vo Francúzsku a tam sa mi naskytla fajn príležitosť. V Bordeaux som bola tri mesiace a pracovala som v hosteli. A práve tieto okolnosti, náhody a šťastie, ma priviedli k profesorke maľby z Beaux Arts v Paríži. V tom období som sa totiž dosť venovala maľbe a tak som ju poprosila, aby sa pozrela na moju tvorbu a povedala mi, čo si myslí. Dosť ma to nakoplo a presvedčila ma, že mám prísť do Paríža a podať si prihlášku na túto školu.

