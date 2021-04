Najskôr to zničíme, potom obdivujeme! Do prírody chodíme počas pandémie oveľa častejšie, než kedykoľvek predtým a mnohí takto objavujeme nepoznané poklady v okolí. Niekedy to však s obdivom preháňame, ako dievčina na bratislavskej Devínskej Kobyle.

Tá si odtrhla kosatec a potom sa s ním ešte aj odfotografovala! Za takéto správanie jej hrozí mastná pokuta.

Na sociálnej sieti sa šíri fotografia dievčinky, ktorá má v ruke kosatec odtrhnutý na Sandbergu patriaci do chráneného územia Devínskej Kobyly, ktorá je v 4. stupni ochrany. Zjavne netušila, čo robí, keďže sa s tým ešte aj verejne pochválila.

„Dievča odtrhlo kosatec nízky, ktorá má podľa vyhlášky spoločenskú hodnotu 37 eur, čo nie je až tak veľa, ale v národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla je zákaz trhať akékoľvek rastliny. Treba si tiež uvedomiť, že keď ten kvet odtrhla, nebude už opelený a nevytvorí semená, z ktorých by vyrástli nové kvety,“ hovorí Peter Puchala, riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty.

V tejto chránenej oblasti sa navyše môžete pohybovať iba po vyznačených turistických chodníkoch, takže už keď odbočíte z turistickej značky, môžete dostať mastnú pokutu.

„Stráž prírody môže na mieste udeliť blokovú pokutu až do 300 eur, ak by sa to však posunulo na priestupkové konanie alebo na Inšpekciu životného prostredia, môže to byť aj viac,“ vysvetľuje Puchala.

Na Devínskej kobyle teraz rastú aj ďalšie vzácne kvietky, ako poniklec, hlaváčik jarný, smldník piesočný a viaceré druhy orchideí.

Spoločenská hodnota kvetov na Sandbergu

kosatec nízky - 37 €

hmyzovník pavúkovitý - 322 €

poniklec veľkokvetý - 37 €

smldník piesočný - 138 €

hlaváčik jarný - 69 €