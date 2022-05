Bratislava - Galéria nadácie Slovak Press Photo predstavila v Zichyho paláci v Bratislave snímky fotoreportéra denníka Plus JEDEN DEŇ Miroslava Miklasa.

Výstava fotoreportéra denníka Plus JEDEN DEŇ Miroslava Miklasa: Naša dedina rýchlo mizne

"Miro Miklas v sérii sociálne dokumentárnych fotografií citlivým prístupom zachytáva obrazy slovenskej dediny, ktoré rýchlo a nenávratne zanikajú. Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom sa dokáže bezprostredne a nenásilne dostať k ľuďom v zapadnutej malokarpatskej dedinke Dobrá Voda.", uviedla nadácia Slovak Press Photo.

Dobrá Voda je obec s viac ako 800 obyvateľmi v okrese Trnava.

„Snažím sa v dennej realite objaviť fragmenty, ktoré si možno bežný obyvateľ mesta nevšíma a unikajú mu.", povedal o svojich snímkach Miklas.

Podľa neho je slovenská dedina dnes anonymnejšia a individualistickejšia ako kedysi, „rozparcelovaná do oplotených záhradiek s umelým zavlažovaním. O niekoľko rokov už bude i starý dedinský svet len spomienkou.” Podľa Miklasa to síce nezastavíme, ale môžeme tieto zmeny zachytiť, aby sme lepšie rozumeli našim koreňom.

Výstavu si môžete pozrieť v Bratislave na Ventúrskej 9 do 23. júna 2022.