Nižná Sitnica v okrese Humenné je od Ďapaloviec, kde bolo epicentrum zemetrasenia, len 3 kilometre vzdušnou čiarou. Obyvateľom tu po pár sekúnd trvajúcich otrasoch zeme ostávajú oči pre plač… „Bývame tu tridsať rokov, všetko sme prerábali. Tento rok sme dávali novú strechu,“ povedala nám v utorok (10.10.) Helena.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v obci s ani nie 300 obyvateľmi skončil zdevastovaný tiež. „Podľa statika, ktorý si so mnou prešiel kostolíky zasiahnuté po zemetrasení, tento v Nižnej Sitnici treba zbúrať a postaviť nanovo,“ informoval prednosta prešovského okresného úradu Peter Harvan. „Bolo smutné vidieť kňaza, ktorý sa musí vysťahovať z domu.“

Zároveň poďakoval aj polícii, ktorá pomáhala so sťahovaním aj niekoľkým ďalším rodinám. „V prípade, ak by si to situácia vyžadovala bol pripravený aj evakuačný autobus,“ dodal Harvan.

Za obeť padne aj fara

Na kostole v Nižnej Sitnici je narušená statika veže aj svätyne. Kostol je momentálne opáskovaný, všade vôkol sa nachádza popadná omietka i tehly. Na susediacej fare, z ktorej kňaz musel odísť bývať inam, je poškodené najmä druhé podlažie. Čo sa s ňou bude diať nevedno. S veľkou pravdepodobnosťou sa vrchná časť domu zbúra a ostane len prvé podlažie.

Veriaci v Nižnej Sitnici však do času, kým sa tu nový kostol nepostaví, budú chodievať na omše do kultúrneho domu.

Podobná situácia je aj v susedných obciach

V gréckokatolíckej Prešovskej archieparchii evidujú poškodenia takmer 10 chrámov. V Jankovciach dokonca hrozí, že časť kostola spadne sama. „Preto sme požiadali aj ľudí, ktorí pri tom kostole bývajú, aby sa nezdržiavali v izbách, ktoré sú otočené smerom ku kostolu a požiadali sme aj kňaza v Jankovciach, aby si našiel iné ubytovanie,“ spresnil prednosta okresného úradu Prešov.V gréckokatolíckej Prešovskej archieparchii evidujú poškodenia takmer 10 chrámov.

Veriaci pomáhali s upratovaním. Zdroj: Peter Harvan

Poškodený je aj gréckokatolícky chrám v Pakostove. Popraskané sú steny najmä pri oltári a svätyni. Na miesto prišiel aj biskup s protosynkelom. „Budeme musieť celé vnútro chrámu „obiť“ do kameňa a nanovo ho omietnuť,“ reagoval správca farnosti Maroš Sejka. Sanáciu chrámu odhaduje na 20-tisíc eur.

Opravy sa budú týkať aj vonkajších stien. Omietka popadala zo zvonice a zadnej časti. „Čakáme ešte na statika. Veríme však, že nebude potrebné nič búrať.“

Veriaci, prevažne seniori, pomohli pri odpratávaní ešte počas utorka. Do chrámu chodí cez týždeň len zopár žien. Omše tu slúžia ďalej. „Som vo svätyni v bezpečnej vzdialenosti od stien, veriaci sú v strede chrámu. Zatiaľ sa to dá, ak by ešte opadávalo murivo, prehodnotili by sme, či ostať v chráme,“ priznáva Sejka. Počas prác by omše slúžili v blízkom dome smútku.

Pomocnú ruku podá aj cirkev

"Vladyka Peter Rusnák plánuje vyhlásiť mimoriadnu zbierku v celej Prešovskej archieparchii na pomoc pri rekonštrukcii poškodených chrámov. Určite budeme apelovať aj na štát, keďže viaceré z týchto chrámov sú aj národnou kultúrnou pamiatkou. Ak má byť chrám uchovaný aj pre ďalšie generácie, nie je možné ho rekonštruovať len z milodarov tých ľudí, ktorí sami utrpeli škody na svojich domovoch," informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.