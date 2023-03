"Hozi, veríme, že to všetko zvládneš! Myslíme na Teba a stojíme pri Tebe! Drž sa a BOJUJ!" napísali dievčatá pre Mišku na transparent, s ktorým sa odfotili na trávniku futbalového štadióna AS Trenčín pod Trenčianskym hradom. "Mesto Trenčín sa vo štvrtok prebudilo do krásneho dňa. Nás však hneď ráno zasiahla správa o nešťastí našej hráčky. Klub od rána vyvíjal v rámci svojich možností snahy, ktoré mali všetkých blízkych odbremeniť od komunikačného tlaku prvých momentov. Dnes máme vo svojich rukách len bezmocnosť a vieru," uviedol na svojich stránkach AS Trenčín.

Futbalový klub ďalej dodal, že si je istý, že Miška bude rovnako ako na ihrisku veľkou bojovníčkou aj v jej najťažšom zápase. "Celá rodina AS Trenčín stojí pri tebe nielen v týchto chvíľach," uvádza ďalej klub.

Mladú študentku Mišku postrelil minulý týždeň na Akadémii Policajného zboru v Bratislave inštruktor v priestoroch streleckého polygónu akadémie. S vážnymi zraneniami a v kritickom stave ju previezli do nemocnice a polícia začala trestné stíhanie vo veci za prečin ublíženia na zdraví. V prípade preukázania viny hrozí inštruktorovi trest na jeden až päť rokov za mrežami. Aktuálne správy z nemocnice v Bratislave, kde je hospitalizovaná, sú našťastie pozitívne. Miška je stabilizovaná.