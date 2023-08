Svetová organizácia skautského hnutia (WOSM) dokonca juhokórejskú vládu vyzývala, aby podujatie, na ktoré pricestovalo takmer 40-tisíc ľudí zo 158 krajín, zrušila. Slovenskí skauti, ktorí sú na celosvetovom stretnutí v Južnej Kórei, sú už v bezpečí. Evakuovali ich pre blížiaci sa tajfún Khanun. „Do oblasti táboriska má zasiahnuť tajfún zo stredy na štvrtok. Veríme, že všetci skauti, ale aj miestni obyvatelia v oblasti budú v tom čase v bezpečí,“ reaguje Slovenský skauting.

FOTO Z EVAKUÁCIE >TU<

Vedúci tejto výpravy, ktorú tvorí 33 dospelých a 53 detí vo veku od 14 do 17 rokov opisujú, že presun prebehol hladko. „Slovenskí skauti a skautky sú v poriadku, zdraví, no mierne sklamaní, že sa museli oddeliť od svojich nových skautských kamarátov. Informácie o náhradnom programe ešte nie sú známe. Predpokladá sa, že bude zameraný na spoznávanie kultúry a lokality, do ktorej boli presunutí,“ dodávajú.

Za bezproblémový presun ďakujú najmä zodpovednosti a organizovanému správaniu. „Sila takej veľkej skupiny je v jednotlivcoch. Túto skupinu spájali hodnoty skautingu a zručnosti, ktoré v ňom nadobudli. Myslím, že aj toto výrazne dopomohlo takémuto pokojnému a úspešnému presunu všetkých účastníkov jamboree do bezpečia,“ hovorí Katarína Korytková, členka správnej rady Slovenského skautingu.

Skautov najprv ohrozovali horúčavy. „Tie pretrvávajú, ale dodržiavame všetky opatrenia, ktoré nám tu organizátori odporúčali - máme špeciálne dáždniky s UV filtrom, nosievame čapice, chladíme sa a dodržiavame pitný režim. Všetky deti z našej výpravy sú v poriadku,“ odpovedá pre Plus JEDEN DEŇ Miroslava Petrášová, hovorkyňa Slovenského skautingu.

Niektorí členovia aktuálnej výpravy boli pred štyrmi rokmi aj v Amerike. „No teraz je to prvá skúsenosť s rôznymi prírodnými katastrofami. V Amerike bolo prirodzene teplo, zhruba ako na Slovensku,“ opisuje Petrášová. S rodičmi, ktorí majú o svoje deti vzdialené viac ako osemtisíc kilometrov prirodzene strach, sú v neustálom kontakte. „Majú v nás plnú dôveru. Isto tam strach je, ale veria nám. Sme skauti, na našu česť sa dá spoľahnúť,“ dodala.