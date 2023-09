Bývalá ministerka vnútra a poslankyňa Denisa Saková (47), známa tým, že vždy dbá o svoj elegantný vzhľad, je jednou z tých žien, ktoré si v posledných rokoch prešli významnou zmenou imidžu. Saková sa však k téme zmeny svojho výzoru vždy stavala zdržanlivo a uviedla, že ju nepovažuje za vhodnú tému pre verejné diskusie. V minulosti však priznala korekciu očných viečok zo zdravotných dôvodov, ale ďalšie zmeny nekomentovala.

Diskusná relácia "Karty na stôl", ktorej hosťom bola Denisa Saková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Naopak, europoslankyňa Monika Beňová (53) neskrýva, že raz za rok si dá aplikovať botulotoxín na vyhladenie vrások na čele. Povedala, že jej to pomáha udržať si mladistvý vzhľad a nemá problém o tom hovoriť otvorene. Botox je vhodný na vyhladenie vrások, a tak zmierňuje známky starnutia, čo mnohí vnímajú ako prijateľný spôsob starostlivosti o svoj vzhľad. „Bolo by smiešne, keby sa ženy v mojom veku tvárili, že im vrásky miznú samy. Vyriešilo mi to čelo, pretože tam mám silné vrásky, aj tie stredové, aj tie horizontálne, takže mi to veľmi pomáha,“ povedala v minulosti pre Plus 7 dní Beňová.

Europoslankyňa a známa tvár Smeru-SD Monika Beňová (55) zažiarila v elegantnom modeli z dielne známeho módneho domu počas slávnostného obradu, kedy sa stala hrdou krstnou maminou. Zdroj: facebook/monika benova

Janka Bittó Cigániková (39), ktorá sa postupom času zmenila z "nevinnej" blondíny na krátkovlasú brunetku, tiež otvorene priznala, že využíva estetickú dermatológiu a zvažuje aj budúce zákroky. Podčiarkla, že moderné estetické procedúry sú dnes normálnou súčasťou starostlivosti o vlastný vzhľad a dôležité je, aby si každý mohol vybrať, či ich využije alebo nie. Priznala, že podstúpila napríklad úpravu pier.

Janka Cigániková v minulosti. Zdroj: Miro Miklas

