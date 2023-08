"Zalialo to celú obec, čo máme jarky, všetko sa vylialo, nebolo vidieť, kde je cesta, kde jarok," opísala pre TASR starostka obce Kunova Teplica Eva Gyenesová. Následkom prívalových dažďov sa podľa nej vybrežila rieka Štítnik, ako aj potok v strede obce.

Tretí stupeň vyhlásili o 23.00 h, na druhý ho zmenili v nedeľu o 5.00 h. Dobrovoľní hasiči počas dňa následne odčerpávali vodu z pivníc a domov.

Povodňové stupne vyhlásili aj v obciach Štítnik, Vyšná Slaná, Ochtiná, Plešivec, Bretka, Roštár, Silická Jablonica či Hrušov.

V obci Roštár vyhlásili tretí povodňový stupeň v sobotu o 20.00 h, trval do polnoci. "Potok sa vylial do časti, kde majú ľudia záhrady. Domy u nás nezaplavilo, v niektorých mali vodu v pivniciach, čerpadlom sa to odčerpalo," povedal starosta obce Andrej Lalik. Z lesa tiež podľa neho stekala voda do obce a nánosy zaniesli kanalizáciu, v priebehu nedele ju vyčistili.

Hasiči zasahovali aj pod Tatrami

Hasiči v Prešovskom kraji v nedeľu od rána zasahovali pri odstraňovaní následkov výdatných dažďov a odčerpávaní vody hlavne v okresoch Poprad a Kežmarok. Situácia sa podľa nich popoludní už upokojila.

"Väčšinou išlo o čerpanie vody z rodinných domov, ale aj školy či nocľahárne," uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Najviac zásahov bolo v meste Poprad, ďalšie boli v Štrbe, Veľkej Lomnici či Svite.

Spolu mali profesionálni hasiči v kraji od 7.00 do 15.00 h približne deväť výjazdov. Pri odstraňovaní následkov počasia v obciach zasahovali aj dobrovoľní hasiči.

VIDEO Poľské mesto zaplavila voda: V uliciach dosahuje takmer meter!