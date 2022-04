"Plochu sme do času, kým sa zver nepodarí dostať do jej prirodzeného prostredia, do lesa, opáskovali. Pokiaľ je to možné, prosíme, vyhýbajte sa tomuto miestu a ak už križovatkou musíte prejsť, nezdržiavajte sa tam," radia mestskí policajti na sociálnej sieti.

Polícia zároveň žiada ľudí, aby diviakov v prípade, že ich spozorujú, zbytočne neprovokovali a nefotografovali, ale lokalitu urýchlene opustili. Hliadky mestskej polície miesto v pravidelných intervaloch kontrolujú.

Nie je to prvýkrát, čo sa divá zver objavila v hlavnom meste