Zmena je život! To si povedala populárna pražská herečka, speváčka a moderátorka a kompletne zmenila svoj imidž. Zabudnite na to, ako ste ju doteraz poznali!

Za problémami obľúbenej herečky stojí pravdepodobne jej manžel, známy záletník Félix Slováček. Dokonca sa pošuškáva, že mala problémy s alkoholom. Asi pred mesiacom mal Félix mŕtvicu, pričom do nemocnice za ním chodila jeho exmilenka. Dáde dokonca zakázal prísť.

Mnohé fanúšičky sa však Dády zastávali, že ani nečudo, keď svoje problémy riešila práve takto. Byť celé roky podvádzanou ženou, to by zlomilo aj silnejšie nátury. Momentálne pôsobí omnoho zdravšie a rozhodla sa pre zmenu. Keď to dokázala ona, dokáže to každá žena!

Neverník Felix Slováček sa mal pred časom s milenkou Luciou Gelemovou rozísť, hoci aj naďalej zostali priateľmi. Okrem toho sa Dáda rozhodla aj pre zmenu svojho zovňajšku, čím svoje fanúšičky veľmi prekvapila.

