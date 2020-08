Hanba Slovenska! Tak by sa dala nazvať budova Hlavnej stanice a jej okolia, ktorá už desaťročia straší turistov zo zahraničia, ktorí do hlavného mesta zavítajú.

O stanici sa hovorí neprestajne. Tentoraz sa nezdržala svojho komentára ani populárna slovenská moderátorka Alena Heribanová (65). „Naša Bratislava a jej dnešná tvár,“ napísala rozhorčene na sociálnej sieti s tým, že jej hosťom zo zahraničia sa naskytol otrasný pohľad nielen na to, ako stanica vyzerá vnútri, ale hlavne na to, ako vyzerá navonok.

Problémom totiž podľa nej nie je len samotná budova stanice, ale aj bezprostredné okolie, ako napríklad Žabotova ulica či Námestie Franza Liszta. Miesta, kadiaľ vedú kroky turistov smerom do centra hlavného mesta. Miesta, ktoré sú podľa moderátorky spustnuté a zanedbané.

„Zídete od Hlavnej stanice s hosťami, ktorí sa tešia na jej krásy. Toto bol uvítací pohľad. Môžeme to zmeniť... musíme, čo najskôr!“vyzvala vo svojom statuse na zmenu nielen stanice, ale aj ulíc Alena Heribanová, ktorá žila niekoľko rokov v susednej rakúskej Viedni a podľa jej slov by sa tam niečo podobné nemohlo stať. Malo by nám záležať, ako Bratislava vyzerá. „Je to naše mesto, v ktorom všetci žijeme,“ povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ známa moderátorka.

Bratislavský magistrát sľubuje opravu stanice už roky, zatiaľ sa však malé zmeny udiali len v jej interiéri. Išlo o rekonštrukciu čakárne takmer za milión eur, ktorú robili slovenské železnice ešte pred dvoma rokmi v roku 2018. Problémom pri obnove stanice je aj súdny spor firiem Transprojekt, Intermont či I. P. R. Slovakia, ktoré vedú s mestom Bratislava pre predĺženie lehoty na uskutočnenie investičného projektu týkajúceho sa rekonštrukcie Hlavnej stanice. Podľa medializovaných informácií je na rekonštrukciu stanice potrebná architektonická súťaž, termín začatia prác na samotnej budove Hlavnej stanice preto nie je zatiaľ známy.

Podľa manažéra komunikácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Dávida Bozsakyho je projekt Hlavnej stanice z funkčného hľadiska rozdelený na dve časti. „Prvú tvorí železničná infraštruktúra,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ Dávid Bozsaky. Druhú časť podľa jeho slov predstavuje samotná výpravná budova. „V súčasnosti bola vytvorená pracovná skupina ŽSR s cieľom stanoviť, v akom rozsahu je z hľadiska časového a finančného najvhodnejšie pristúpiť k jej rekonštrukcii,“ dodal Bozsaky.

O stanovisko k rekonštrukcii Hlavnej stanice sme požiadali aj bratislavský magistrát, do uzávierky nám však neodpovedali.

