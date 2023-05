Lucia na ceste medzi nad obcou Mníchova Lehota vo vysokej rýchlosti narazila do dvoch cyklistov. Peter zomrel na mieste, jeho láska Andrea podľahla zraneniam v nemocnici. Lucii súd vymeral nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov.

Do väzenia nastúpila v októbri 2021 a podmienečne ju prepustili v auguste 2022, pričom však stále nemôže šoférovať, pretože súd jej uložil aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá po dobu 6 rokov. V polovici trestu zákazu činnosti požiadala o vrátenie vodičského preukazu a teda odpustenie zvyšku trestu.

Lucia prišla na súd v sprievode svojej obhajkyne. Vysvetlila, prečo chce vodičák späť, aj keď ešte neuplynulo 6 rokov, ktoré jej vymeral súd. "Chcem k tomu povedať len toľko, že skutok, ktorý sa stal ľutujem. Neprejde deň, kedy by som ho neľutovala, vždy to tak v mojom živote bude, ale myslím si, že už prešla dosť dlhá doba. Onedlho to bude už päť rokov od nehody a vodičák potrebujem, aby som sa mohla venovať práci plnohodnotne. S priateľom plánujeme do budúcna bábätko, takže vodičák by som veľmi potrebovala," povedala fitneska pred súdom.

Auto jej vraj treba aj kvôli práci, pretože voziť sa po Trenčíne autobusom, je ako za trest. "V septembri 2022 som sa riadne zamestnala na pozícii asistentka v ambulancii všeobecného lekára v Trenčíne. Do zamestnania dochádzam z obce Hrabovka každý pracovný deň, pričom možnosť dopravy z uvedenej obce do mesta Trenčín je značne sťažená vzhľadom na vzdialenosť a časovú náročnosť dochádzania do práce viacerými spojmi verejnej autobusovej dopravy," posťažovala sa pred súdom fitneska s tým, že popri tom ešte aj pôsobí ako fitnes trénerka, takže sa musí dopravovať do Trenčína do rôznych fitnescentier za klientmi.

Lucia zdôraznila, že smrteľná nehoda bola u nej jediným porušením zákona, ktorého sa kedy dopustila o čom svedčil aj odpis z registra trestov, či priestupkov. Súd napokon jej žiadosti vyhovel a podmienečne upustil od zvyšku trestu zákazu činnosti. Súd zároveň určil odsúdenej skúšobnú dobu v trvaní 3 roky.

V osudný letný deň roku 2018 sa Lucia na rovnej a širokej ceste dostatočne nevenovala riadeniu. Objavili sa špekulácie, že miesto toho, aby pozerala na cestu, esemeskovala, to sa však potvrdiť nepodarilo. Vo vysokej rýchlosti vybočila zo svojej jazdnej dráhy a zachytila autom dvoch cyklistov, partnerov Petra a Andreu, ktorých pripravila o život.

