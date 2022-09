Obľúbený komik Fero Joke je známy svojími vtipnými paródiami na rôzne známe osobnosti. Jednou z nich, ktorú sa rozhodol napodobniť, je aj Banskobystričanka Monika Nemčoková, majiteľka dámskeho butiku v centre mesta už vyše 30 rokov.

Tá sa svojej práci venuje naplno, preto zvykne svojím klientkam nakrúcať aj videá nových kúskov oblečenia, ktoré pribudli v jej obchode a zverejňovať ich na svojom Instagramovom profile. V jednom z nich prezentuje model predĺženého saka talianskej značky, ktorý v Taliansku nazývajú ako: “giacca lunga” (čítaj džaka lunga). A práve tento názov sa zapáčil sympatickému komikovi a video bolo na svete.

Video Fera Joka si môžete pozrieť tu:

“Na jednom z videí, ktoré natáčam pre moje klientky, som prezentovala predĺžené sako. V Taliančine je to “giacca lunga”. Tak som im vysvetľovala, že si ho môžu dať aj ako šaty, alebo ako predĺžené, rozviate sako. Večer som prišla z butiku domov a všimla som si, že mi napísali mnohé sledovateľky, že ma sparodoval Fero Joke. A ja hneď - dúfam, že sa Fero neurazí, písala som synovi Kewkovi s otázkou, či je to dobre alebo zle? Lebo ja som Fera ani nejak nepoznala, a nevedela som ,či sa mám báť, lebo furt ma každý pre niečo ohovára. A Kewko hneď, že práve naopak, je to dobré. Tak potom fajn. A tak mi prischol názov “giacca lunga”,” smeje sa sympatická blondína.